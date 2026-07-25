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Directo | ¡Otro del Castellón! (0-2)
Los valencianistas reciben al cuadro albinegro en el tercer test de la pretemporada 26/27 desde el Antonio Puchades. Sigue el partido minuto a minuto con SUPER
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Parecía que se iba a marchar Pepelu con un fuerte golpe en el costado, pero vuelve al campo con cara de circunstancias.
El Antonio Puchades se harta y canta "Corberán dimisión" y "Peter vete ya"
¡OTRO DEL CASTELLÓN! Marca JAKOBSEN con más clase que un colegio. Recibe el balón a la espalda y le pica el balón a Vicent Abril.
Muy valiente el Castellón. Presión muy avanzada, con la defensa plantada en medio campo, jugando con el fuera de juego y recuperando en posición avanzada. Pablo Hernández está ganando la batalla táctica de la segunda parte.
El Valencia CF ha salido con dos perfiles hiper verticales en banda derecha: Gamón y Otorbi, que fueron compañeros en el Juvenil A y en el Valencia Mestalla
¡CASI MARCA DIENG! Como ha cambiado la película. Ocasión clarísima para el Valencia con un potente disparo del maliense y un paradón brutal de Saipi poniendo la mano abajo.
¡MARCA EL CASTELLÓN! GOL de Raúl Sánchez. Golazo, más bien. Qué control orientado y qué remate con el exterior. La mare que va. 0-1.
Esta es la propuesta de Pablo Hernández:
En el Valencia CF han saltado al campo los siguientes jugadores:
Fijo Vicent Abril... Con mensaje claro a Cristian Rivero.
No me ha dado ni tiempo a actualizar los onces y el Valencia casi se adelanta con una gran carrera al espacio del nigeriano, que define algo escorado
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