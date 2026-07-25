En Italia sitúan al Valencia CF tras Artem Dovbyk

El mercado del Valencia CF continúa parado después de que se cayera la opción de Thomas Meunier para el lateral derecho, dando al traste con la demarcación prioritaria en la hoja de ruta del club y paralizando todo lo que venía después... Que son muchas cosas, ya que el equipo tiene carencias en varias posiciones.

Una que no es prioritaria, aunque sí entra en los planes, es la delantera. Ahí desde Italia vinculan al Valencia CF con un viejo conocido de LaLiga: Artem Dovbyk, exjugador del Girona actualmente en la Roma. El rotativo Il Messaggero, periódico de referencia de la ciudad romana, sitúa al club de Mestalla en la lista de equipos que siguen al ucraniano junto con Betis, Genoa y Fiorentina.

Artem Dovbyk, con la camiseta de la Roma. No ha acabado de encajar en el Calcio / SD

Al Valencia le urge más el juego exterior

Las urgencias del Valencia, en todo caso, según ha podido saber Superdeporte, van más hacia el juego exterior. Con el centro del campo y de la defensa completos salvo que haya una salida, el cuadro blanquinegro pretende firmar primero dos laterales derechos y dos extremos antes de plantearse la contratación de un delantero.

Sin encontrar al lateral deseado

El club ha hecho consultas por muchos laterales derechos, pero por los jugadores que le gustan los rivales piden traspaso y el Valencia CF, de momento, no está dispuesto a llegar a las pretensiones de estos equipos, por lo que sigue activa la búsqueda de un jugador que encaje en parámetros deportivos y económicos.