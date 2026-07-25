Primer golazo de Baptiste Santamaria con el PAOK
El francés marcó desde fuera del área un gol de muchos nivel para poner a los suyos en ventaja en la previa de la Europa League
Ha sido llegar y besar el santo para Baptiste Santamaria en Grecia. El veterano jugador francés disputó su primer partido en el PAOK y lo hizo de la mejor manera: con un golazo desde fuera del área para darle la victoria a su equipo en la segunda roda de la fase de clasificación para la UEFA Europa League frente al Dynamo de Kiev.
El exjugador del Valencia CF no tenía sitio en el conjunto de Mestalla, apenas jugó en toda la segunda vuelta de la temporada pasada y su nombre estaba marcado en rojo en la operación salida valencianista.
Rescindió con el Valencia CF
No se demoró mucho el asunto, el galo encontró una oferta por la vía rápida y en apenas unas semanas se cerró su acuerdo de rescisión con el Valencia CF percibiendo una parte del año que le quedaba por cobrar y puso rumbo a Grecia.
Ahora busca encajar y demostrar su valía en el conjunto de Salónica, que jugará competición europea si superan la ronda previa. En ello Santamaria está poniendo ya su granito de arena en forma de gol que pone a los suyos por delante en la eliminatoria.
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