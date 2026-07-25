VÍDEO: Así ha sido el golazo de Dieng por la escuadra, su primero con el Valencia CF
El maliense la colocó en la escuadra para maquillar el resultado final en su primer tanto con la camiseta del Valencia CF
El golazo de Aliou Dieng fue lo único salvable del Valencia CF en el amistoso contra el CD Castellón. El equipo de Carlos Corberán estuvo francamente mal en la segunda parte y acabó perdiendo frente a los castellonenses, pero el maliense maquilló algo el resultado con un gol espectacular.
El tanto llegó en una acción en la que Rodrigo Gamón fue el más listo de la clase sacando de banda hacia Dani Raba al no poder el árbitro señalar fuera de juego. El cántabro, después de un buen recorte en el área, encontró en la frontal al africano, que la mandó a guardar con un poderoso disparo por la escuadra.
Otro golazo de un fichaje
Segundo partido en el Antonio Puchades con el golazo de un fichaje. Si Ryunosuke Sato la clavó contra el Eldense después de un enorme control en la frontal del área, esta vez fue Dieng con un estilo más potente. El japonés tubo buenos minutos, aunque no al nivel de hace unos días.
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