Comunicado oficial sobre Lucas Núñez: se marcha del Valencia CF

La salida de Lucas Núñez es oficial. La SD Eibar ha emitido un comunicado oficial anunciando su contratación en calidad de cedido para la próxima temporada. El centrocampista de la cantera del Valencia CF es uno de los mejores proyectos de futbolista criados en la Ciudad Deportiva de Paterna en los últimos años y continuará su desarrollo en Ipurúa.

Núñez, centrocampista versátil y que puede jugar tanto de '6' como de '8', estaba listo para dar el salto al fútbol profesional y hará la 'mili' en una plaza muy exigente en Segunda División como es Éibar en un acuerdo que no contempla opción de compra y en la que habrá penalizaciones si no juega un determinado número de minutos.

Su objetivo no es otro que demostrar que tiene nivel para volver al primer equipo del Valencia y en el club tienen mucha fe en que derribe la puerta del fútbol profesional en su cesión. También la tienen en el club armero de que pueda ser un jugador importante en la lucha por sus objetivos.

Lucas Núñez con el primer equipo en pretemporada / INSTAGRAM: lucasnunezz10

Comunicado íntegro del Éibar

Lucas Núñez Ramírez (Alicante, 18/03/2006) se formó futbolísticamente en la cantera alicantina, llegando al Valencia en categoría alevín con once años. Tras ocho años en la residencia de jugadores de Paterna, el centrocampista ha escalado todas las categorías de la Academia Mestalla, consolidándose como una de las piezas emergentes en las categorías inferiores del club ché.

En la temporada 2025-26, Lucas Núñez fue un elemento clave en el Valencia Mestalla (2.ª RFEF), disputando 27 partidos como titular, acumulando 1.828 minutos de juego. Paralelamente, ha tenido la oportunidad de entrenarse con el primer equipo y estar presente en numerosas convocatorias para LaLiga, demostrando su capacidad para competir en un nivel superior con el debut de la Copa del Rey.

Su versatilidad en el centro del campo es uno de sus principales atributos. Capaz de desempeñarse tanto de mediapunta como de centrocampista defensivo, Lucas cuenta con un buen desplazamiento de balón, golpea con ambas piernas y aporta capacidad de llegada. Ha aprendido a adaptarse a las distintas demandas tácticas que le han planteado sus entrenadores. Una polivalencia que enriquece su perfil y que lo hace valioso en contextos de competencia.

Ahora, cedido a la SD Eibar hasta final de temporada, Lucas Núñez llega buscando minutos en un proyecto que ofrece la competencia que necesita para seguir desarrollándose.

Ongi etorri, Lucas.