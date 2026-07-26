La explicación de Bordalás a la salida de Kang In Lee del Valencia CF

La historia de Kang-in Lee se ha convertido en una de las decisiones más discutidas de los últimos años en el Valencia CF. El futbolista surcoreano abandonó Mestalla en 2021 con la carta de libertad, tratándose de una salida que generó malestar entre la afición al tratarse de una de las grandes joyas formadas en Paterna. Con el paso del tiempo, el rendimiento del jugador ha alimentado todavía más el debate sobre si el club se equivocó al dejarle marchar sin recibir ningún beneficio económico. Y más, después de que el Atlético de Madrid haya pagado 40 millones de euros y las arcas de Mestalla se hayan beneficiado solo con 1,4 millones.

Kang In Lee ya conoce el dorsal que lucirá en el Atlético de Madrid. / ATM

En aquella etapa, la figura de José Bordalás, pese a incorporarse al banquillo de Mestalla, no tuvo peso sobre la decisión del surcoreano. El técnico llegó al Valencia en un momento en el que Kang-in Lee no terminaba de encontrar su sitio y, posteriormente, explicó que su salida no fue una petición suya. Bordalás aseguró que le sorprendió la calidad del futbolista en los entrenamientos y que, por sus condiciones, podía haber sido un jugador importante. Sin embargo, desde el entorno del club se apuntó que el entrenador no contaba con él como una pieza clave para su proyecto, una diferencia de versiones que marcó el desenlace del surcoreano en Mestalla, ya que lo etiqueraron incluso como un jugador conflictivo. Actitud incomprensible en la mente de Bordalás.

"Yo cuando llegué me dijeron que Kang-in estaba vendido, que se tenía que ir. Fue incomprensible, me decían que era un mal compañero, que tenía que salir sí o sí. A mí me sorprendió, él estaba en Corea, cuando vino solo entrenó dos días y a mis técnicos yo les decía que era el mejor, que era inentendible que le vendieran. Yo no tuve voz ni voto en que se fuera, pero le sacaron a coste cero. Me sorprendió porque era un jugador joven y los dos días que entrenó recuerdo que le decía a mi cuerpo técnico que era el mejor", aseguró Bordalás en Relevo en 2023.

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Motivos de los que arrepentirse

Tras marcharse del Valencia, Kang-in encontró en el Mallorca el contexto ideal para explotar definitivamente. El conjunto balear apostó por su talento y, después de dos temporadas de crecimiento en LaLiga, consiguió venderlo al Paris Saint-Germain en 2023 por alrededor de 20 millones de euros. Una operación que dejó en evidencia la pérdida económica del Valencia, que vio cómo un jugador formado en su cantera aumentaba considerablemente su valor lejos de Mestalla.