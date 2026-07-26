Mamardashvili, ex del Valencia CF, vuelve a estar en el mercado

El relevo generacional de la portería del Liverpool no ha sucedido como pretendía Giorgi Mamardashvili cuando firmó por el conjunto 'red'. Allisson Becker no ha bajado el nivel desde entonces y a pesar de que los últimos veranos ha habido voces que lo colocaban fuera de Anfield Road, el brasileño ha seguido en el conjunto inglés.

Después de un año complicado jugando solo cuando Allisson no estaba disponible, Mamardashvili se plantea salir del Liverpool para poder contar con un rol importante y no estancar su carrera deportiva. Andoni Iraola quiere contar con los dos, tal y como confesó en sala de prensa, pero diversos medios ingleses informaban este domingo que están abiertos a escuchar propuestas para la cesión del exportero del Valencia CF.

Mamardashvili, portero del Liverpool / EFE

Abiertos a la cesión

A los ingleses tampoco les interesa que se devalúe o se frene la carrera de uno de los mayores proyectos de portero TOP de Europa y con la presencia de Allison con el '1' no ven con malos ojos que salga cedido el georgiano si la oferta gusta a todas las partes.

En este escenario, se necesita que empiecen a caer fichas importantes del dominó de mercado de porteros para que se le pueda abrir la puerta de un proyecto importante a un Mamardashvili que en su etapa como valencianista demostró ser uno de los metas con mejores condiciones del planeta, siendo también un héroe para la selección de Georgia.

Vinculado a la 'Juve' en mayo

Durante el mes de mayo se le vinculó con la Juventus desde la Gazzetta dello Sport, pero el interés no pasó a mayores. Con la cesión al Valencia CF el Pool accedió a prestarlo fuera de la Premier League, ahora falta por ver si está dispuesto a hacerlo de nuevo o si espera a que sea un equipo inglés el que presente una oferta.