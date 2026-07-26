Los problemas en el once del Valencia CF a tres semanas de empezar LaLiga

Restan algo menos de tres semanas para que el Valencia CF empiece su andadura en LaLiga y el mercado todavía no ha solventado los graves problemas que tiene el equipo, fundamentalmente en el once titular, que requiere de su salto de calidad para plantearse luchar por entrar en competición europea.

De momento las contrataciones del equipo son una incógnita en el campeonato español, ya que ni Ryunosuke Sato ni Jusin De Haas ni Aliou Dieng han jugado en LaLiga, mientras que la continuidad de Guido Rodríguez es el único fichaje que soluciona con casi total seguridad un problema estructural en el once del Valencia CF, pero tanto los extremos como el lateral derecho presentan un agujero flagrante en el que el club no se puede permitir firmar jugadores de perfil bajo.

Un 'boquete' en el lateral derecho

Carlos Corberán tiene clara la portería clara, bien cubierto el lateral izquierdo y en el centro de la defensa debe elegir a dos de entre César Tárrega, Justin De Haas y Mouctar Diakhaby. El primer problema grave lo tiene en el lateral derecho, que era una de las grandes prioridades a principio de verano pero el fichaje frustrado de Thomas Meunier dejó al club en fuera de juego. El tiempo apremio y ahora mismo el Valencia CF solo tiene canteranos para resolver la papeleta mientras está obligado a fichar a un jugador con nivel titular para completar la defensa, además de un suplente de garantías.

Rodrigo Gamón con el balón controlado / VCF

Centro del campo claro

El centro del campo parece claro, con Corberán pudiendo darle continuidad a Guido y Filip Urgrinic por detrás de Javi Guerra, jugador llamado a dar el salto de calidad al equipo, pero en las bandas vuelve a cojear. El juego exterior es un mal endémico en un Valencia que ha tenido muchos problemas en los últimos años para ser profundo, sin embargo sigue sin fichar a pesar de que solamente tiene Luis Rioja como extremo puro.

Se necesita dos extremos

A pesar de que Sato se ha destapado como una buena alternativa para la banda izquierda a la espera de testar su nivel en LaLiga, el Valencia tiene un grave problema de calidad en la posición de extremo. Para el estreno liguero le urge fichar al menos uno con nivel titular y para completar la plantilla otro más. En un equipo que juega solo dos competiciones, la inversión en jugadores contrastados para el once inicial es una obligación.