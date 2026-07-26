La nueva vida del ex Valencia CF Samu Lino

Samu Lino apareció hace cuatro veranos por Mestalla con el rostro casi de un niño, con 22 años y después de una muy buena temporada en el Gil Vicente. El extremo llegaba cedido por parte del Atlético de Madrid, que había confiado en su potencial, pero al que todavía veía verde como para triunfar en el Metropolitano. Y Mestalla se antojaba como la oportunidad perfecta para él y para el propio club valencianista. No fue la mejor temporada de un equipo que acabó coqueteando con el descenso y que se salvó matemáticamente justo con un gol de Samu Lino ante el Espanyol en Mestalla. Eso sí, Lino, con sus altos y bajos, siempre fue un futbolista profesional y que en el vestuario dejó un buen recuerdo. Ahora, cuatro años después, con 26 años y maduro, el atacante disfruta en Brasil en Flamengo. Y lo hace siendo importante.

El extremo ya ha conquistado la Libertadores con Flamengo, club del que salió en 2018. También el título liguero. Con Filipe Luis se convirtió en un jugador más completo y ahora, ya sin el exjugador del Atlético y Deportivo en el banquillo, sigue tirando del carro y además con más participaciones de goles que nunca. El cuadro brasileño tiene a Pedro, Viveros y Samu Lino como tres de los futbolistas con más presencia de goles. Y Lino en los últimos dos encuentros acumula dos tantos y dos asistencias para dejar en segunda posición al cuadro del Maracaná. Con todo eso, Lino ha pasado de algunas críticas el curso pasado a su gran momento con aficionados incluso pidiéndole disculpas por alguna crítica pasada.

El título liguero

El objetivo del conjunto brasileño sigue siendo el título liguero y para eso no puede bajar el ritmo, ya que tiene a Palmeiras a siete puntos, aunque el verdao tiene un partido más. Uno de los equipos que de nuevo vuelve a pasarlo mal es el Santos de Neymar, que tiene 22 puntos, solo dos más que el Mirassol que está en descenso y que está ahora mismo con un partido menos.

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Por su parte, un histórico como el Sao Paulo se mantiene a mitad de tabla, pero con una preocupante racha en los últimos cinco encuentros ligueros que ha provocado una crisis institucional enorme.