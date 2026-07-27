La bonita y emotiva despedida de Cömert del Valencia CF y su afición

El mercado de fichajes es el momento para recuperar la alegría y la ilusión con las llegadas, pero en otros casos, también triste porque supone cerrar etapas y decir adiós para aquellos que dejan un lugar querido. Muchos jugadores emprenden un nuevo camino, bien traspasados o bien porque no continuan en el club tras no renovar.

En el Valencia CF también ha llegado el momento de las despedidas con las primeras salidas de la plantilla. Una de ellas ha sido la de Eray Cömert. El central deja el club después de participar con Suiza en el Mundial. El helvético empezará una nueva etapa en el Torino de la Serie A después de cuatro años como jugador del Valencia CF.

Cömert salió en hasta dos ocasiones cedido. Una en la 23/24, cuando se marchó al Nantes. Y otra cuando en la 24/25 se fue al Valladolid, con el que perdió la categoría y con el que no estuvo nada fino cuando le tocó jugar.

Finalmente cierra su etapa como jugador del Valencia CF con 55 partidos disputados con tres goles y una asistencia.

Eray Cömert. / VCF Media

Esta es la emotiva despedida de Cömert

Valencianistas,

Ha llegado el momento de deciros adiós... Es una despedida emotiva par amí, porque este club, esta ciudad y su gente han ocupado un lugar muy especial en mi corazón. No me resulta fácil escribir estas palabras, porque siempre quedaba una pequeña esperanza de que pudiéramos seguir viviendo muchos más momentos bonitos juntos. Pero, por desgracia, también forma parte del fútbol tener que seguir otro camino,

Quiero empezar dando las gracias al Valencia CF por la oportunidad que me habéis dado de jugar en uno de los clubes más grandes de Europa. Estoy orgullosísimo de haber podido defender este escudo y de haber podido jugar en nuestro Mestalla. Durante cada segundo que porté la camiseta del Valencia CF intenté dar el 100% por este club. Mi objetivo siempre fue triunfar en el Valencia CF y convertirme en una pieza importante del club. Ahora que todo parecía empezar de nuevo, y aunque ambas partes hayamos intentado que así fuera, no ha sido posible. A veces el fútbol es así y algunas cosas simplemente no están destinadas a ser.

Quiero dar las gracias a todos mis compañeros, a los miembros del cuerpo técnico y a todos los trabajadores del Valencia. Ha sido una etapa maravillosa, he conocido a personas increíbles en este club y les deseo a todos lo mejor en su camino.

Por último, me gustaría compartir con vosotros, los aficionados cómo me siento.

Siempre he llevado este escudo con orgullo y he defendio estos colores con todo lo que tenía. podéis creerme. Mi objetivo siempre fue devolver al Valencia al lugar al que pertenece: entre los mejores. Lamentablemente durante mi etapa no lo conseguimos, pero esto convencido de que, con una afición como esta detrás, llegará el día en el que el club volverá a vivir grandes momentos. Necesité los primeros meses para adaptarme a una nueva liga y a este club. Viví muchos altibajos durante mi etapa aquí. Me tocó tener paciencia y esperar mi oportunidad, algo que también forma parte del fútbol. El pasado invierno volví a tener la ocasión de edmostrar a todos de lo que realmente soy capaz y de morir por este club y esta afición.

Quiero daros las gracias de todo corazón a vosotros, los aficionados. SIempre me habéis apoyado, tanto en los buenos momentos como en los más difíciles. Por eso os estaré enternamente agradecido. Hay una cosa que podéis tener clara: desde hoy, siempre seré uno de vosotros.

¡Habéis ganado un nuevo valencianista!

Mestalla y este club sólo merecen lo mejor. ¡Os quiero!

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¡Gràcies i sempre Amunt Valencia!