La hoja de ruta del Valencia: viaje a Reino Unido y próximos amistosos

La pretemporada del Valencia CF inicia una nueva semana. La plantilla del conjunto valencianista se desplaza este lunes por la tarde a Reino Unido para trabajar en las instalaciones de St. George’s Park, cuartel general de la selección inglesa, donde permanecerá concentrado hasta el 1 de agosto. Durante esta segunda concentración, el equipo que dirige Carlos Corberán se enfrentará al Derby County FC -a puerta cerrada- (28 de julio en St. George’s Park) y el Stoke City (1 de agosto en el Bet 365 Stadium de Stoke-on-Trent). Restan algo menos de tres semanas para que el Valencia CF empiece su andadura en LaLiga y todavía queda mucho trabajo por delante, no solo sobre el terreno de juego sino también en los despachos.

El técnico tendrá en Inglaterra la oportunidad de seguir puliendo el equipo, a falta de más incorporaciones, antes de llegar a la fase decisiva con el inicio de la competición. De momento, el conjunto valencianista no ha dejado demasiadas buenas sensaciones en los encuentros ante el Eldese y el Castellón, disputados ambos la pasada semana en la Ciudad Deportiva. Una vez concluido el trabajo en Inglaterra, el equipo regresará de nuevo a Paterna para encarar la recta final de la pretemporada, que como cada año culminará con la disputa del Trofeu Taronja en Mestalla. El Valencia CF se medirá al Newcastle United FC el sábado 8 de agosto (21:00 horas) que supondrá el último ensayo antes del inicio de LALIGA.

Estos son los amistosos del Valencia CF

Valencia CF - CD Eldense : 3-0

: 3-0 Valencia CF - CD Castellón 1-2

1-2 Derby County - Valencia CF: 28 de julio.

- Valencia CF: 28 de julio. Stoke City - Valencia CF: 1 de agosto.

- Valencia CF: 1 de agosto. Valencia CF- Newcastle United FC Trofeu Taronja-Mestalla sábado 8 de agosto 21:00 horas

Así es St. George's Park, el lugar elegido para un segundo stage de pretemporada

St. George's Park, instalaciones que pertenecen a la FA, Asociación de Fútbol inglesa. Inaugurado en 2012 tras una inversión cercana a los 125 millones de euros, el centro ocupa más de 130 hectáreas de terreno. Su construcción respondió a una idea que Inglaterra llevaba años persiguiendo: crear un equivalente al Clairefontaine francés, un lugar donde unificar la preparación de jugadores, entrenadores y especialistas en rendimiento. El corazón de St. George's Park lo forman sus catorce campos de entrenamiento. Cada uno tiene una función específica y diferentes tipos de superficie para reproducir las condiciones que pueden encontrarse las selecciones durante un torneo internacional.

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Pepelu, en un entrenamiento de pretemporada en Paterna. / VCF

El complejo está concebido como un centro integral de rendimiento. Los gimnasios incorporan tecnología de última generación para el trabajo de fuerza y prevención de lesiones, las áreas médicas cuentan con salas de fisioterapia, laboratorios de biomecánica, espacios de evaluación física y zonas de recuperación con piscinas, baños de contraste y equipamiento especializado para acelerar la regeneración muscular. Todo está diseñado para que el entrenamiento, la ciencia y la medicina deportiva funcionen como una única estructura. El recinto está preparado para largas concentraciones. Dispone de un hotel, Hilton, de 228 habitaciones integrado en las instalaciones, además de auditorios, salas de reuniones, restaurantes y espacios destinados tanto a congresos deportivos como a eventos corporativos.