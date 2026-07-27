¿Quiénes son los jóvenes canteranos que viajan con el Valencia CF a Inglaterra?

El Valencia CF afronta un nuevo partido de pretemporada este martes, pero con sensaciones encontradas. El equipo de Carlos Corberán dejó una buena impresión en el duelo contra el CD Eldense, resolviendo el partido en la primera mitad. Sin embargo la derrota contra el CD Castellón y la imagen de impotencia del equipo ante los albinegros han encendido la señal de alarma. Tanto es así que parte de la afición presente el Puchades cargó contra el entrenador y contra la directiva. El equipo necesita inversión para aumentar el nivel del teórico once titular tal y como aseguraba la portada del lunes 27 de este diario.

Esta semana arranca un doble enfrentamiento en tierras inglesas para los valencianistas. Primero será el Derby County a puerta cerrada y sin retransmisión televisiva y ya el sábado el rival será el Stoke City. Dos pruebas de toque para dilucidar si el equipo ha dado un paso adelante o no durante estos siete días antes de la recta final de la preparación con la llegada del mes de agosto.

Para la mini concentración en tierras inglesas, Corberán también tendrá que lidiar con bajas por lesión. Umar Sadiq ha sido el último en quedarse fuera del equipo después de no haber entrenado con el equipo este lunes por molestias en los isquiotibiales que podrían derivar en una pequeña rotura muscular. Junto al nigeriano también se han quedado en València; Rubo Iranzo, Foulquier y Mario Domínguez. A esta lista de jugadores hay que añadir a Copete y a Diego López, ambos recuperándose de lesiones de larga duración.

Así pues Corberán ha tenido que tirar de un total de diez canteranos para los compromisos en Inglaterra. Una lista que encabezan jugadores como Vicent Abril, David Otorbi, Iker Córdoba, Gamón o Wanjala, que están teniendo bastante protagonismo en estos primeros amistosos. El portero, sin ir más lejos, disputó los noventa minutos contra el CD Castellón, mientras que el resto han tenido una cuota importante de minutos ya fuera de inicio o desde el banquillo.

OTORBI, EN LA PRETEMPORADA DEL VALENCIA 26/27 / VCF

A estos jugadores se añaden otras jóvenes promesas de la cantera del Valencia CF tal y como ha informado Deportes COPE: Jaume Durà (recién renovado hasta 2028), Alain Gómez, Monferrer, Aaron Mayol (renovado hasta 2029) y Aimar Blázquez, aumentando la cuota de la Academia VCF en estas primeras semanas de pretemporada.

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