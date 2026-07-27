El Valencia CF se blinda en Inglaterra: no se podrá ver la prueba ante el Derby County

El conjunto valencianista ya suma tres enfrentamientos anunciados en sus propios canales, aunque el primero está considerado como prueba y no se pudo seguir en ninguna web ni televisión. Sí pudo verse en À Punt el duelo contra el Eldense en el primer gran día de Sato con la camiseta del Valencia CF, al mismo tiempo que el amistoso contra el Castellón, que acabó en derrota por 1-2 para los de Corberán y que demuestra que todavía queda mucho trabajo por hacer. Con los encuentros de la Ciudad Deportiva terminados llegó el turno del 'stage' de Inglaterra y la realidad es que los aficionados del Valencia CF se quedarán sin poder seguir la prueba contra el Derby County por decisión de la entidad. No se podrá seguir ni en la web del club, como sí han hecho otros clubes en sus amistosos.

À Punt

En cualquier caso, al igual que sucedió tras el choque contra el Petro de Luanda, sí que está previsto que se informe del resultado del mismo e informen a través de los canales oficiales sobre qué jugadores han podido contar con minutos. La prueba, un amistoso de toda la vida, contará con dos partes de 60 minutos según ha adelantado Cope Valencia y poco a poco se irá pareciendo cada vez más al once que quiere poner en práctica Corberán de cara a la primera jornada. En cualquier caso, el choque contra el Stoke City del próximo 1 de agosto sí se podrá seguir en À Punt, en el primer duelo en tierras inglesas disponible para el aficionado tras ese 'no' a retransmitir lo que pasa en el Valencia CF - Derby County, que se jugará a las 14:00 en tierras inglesas.

Mercado de fichajes

El Valencia CF sigue sin embargo con una ausencia importante de nivel en muchas líneas y al mismo tiempo con un problema gordo con la operación salida. Los jugadores que no cuentan ya lo saben en algunos casos por boca del cuerpo técnico y de la propia entidad y otros son conscientes de que lo tienen muy difícil visto lo visto en los primeros compases de la pretemporada.

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El lateral derecho sigue siendo la posición con más problemas ya que tras el no de Meunier y haber desaprovechado la opción Andrés García, el club no encuentro un futbolista que encaje en relación a los criterios económicos marcados. El objetivo ahora también es afinar el tiro en el extremo, donde hacen falta dos y por el momento Ramazani, uno de los objetivos, sigue sin tener un contexto sencillo para poder atacar de nuevo su incorporación a las filas del equipo de Mestalla.