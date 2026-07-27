El Valencia CF puede perder a Ryunosuke Sato un mes de competición

Ryunosuke Sato, uno de los fichajes del Valencia CF para la temporada 2026/27, puede estar de baja un mes. El atacante japonés está viviendo en València su primera experiencia lejos de tierras niponas. A las órdenes de Carlos Corberán, el jugador trabaja con normalidad junto a sus compañeros en la pretemporada y ya sabe incluso lo que es marcar con la elástica valencianista. Sin embargo, su caso, además, tiene una particularidad importante y es que Sato espera poder explotar de manera definitiva como futbolista para estar presente en la próxima Copa Asia, algo que 'perjudicaría' de manera indirecta al Valencia CF.

Sato, con la afición del Tokyo / FC Tokyo

Cabe recordar que Japón tiene en enero de 2027 uno de los grandes compromisos del fútbol continental asiático: la Copa Asía. El calendario, que ya ha salido, provocará que Sato, en caso de ser convocado, tenga que estar en la convocatoria de Japón antes de terminar 2026 o en los primeros días de 2027 porque la Copa Asia empieza el día 7 de enero. El debut del conjunto japonés será contra Indonesia el 11 de enero y en caso de llegar a la final, objetivo de los samuráis después de unos últimos torneos sin demasiada fortuna, el último choque sería el 5 de febrero.

Rendimiento en Mestalla y pasado en la selección

Para poder alcanzar esa convocatoria a la Copa Asia, el jugador tendrá que rendir a un nivel alto en el Valencia CF, algo para lo que se ha estado preprando durante mucho tiempo. El futbolista tenía claro desde hace años que quería dar el salto a una de las grandes ligas y esa oportunidad le ha llegado en un Valencia CF que necesita futbolistas de talento en el último tercio. Capacitado para jugar por fuera y por dentro, Sato tiene que adaptarse al fútbol español, pero los que lo conocen aseguran que tiene potencial y es uno más de los ejemplos de jugadores japoneses que pueden dar buen rendimiento en Europa.

Sato ya sabe por su parte que está en los planes del mítico Moriyasu, seleccionador nacional, quien ha echado mano de sus servicios en cinco ocasiones. Uno para un partido de clasificación al Mundial, donde debutó con la absoluta y tuvo 21 minutos, tres en la Copa Asia Oriental ante Hong Kong, China (primera titularidad) y Corea del Sur. La última ocasión fue contra Ghana en un amistoso de noviembre, donde también jugaron los Minamino, Kubo, Ueda, Ritsu Doan o Nakamura entre otros. Además, en la última convocatoria de marzo también estuvo a pesar de no tener minutos.

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Debut con gol en el Valencia CF

Ryunosuke Sato debutó con el Valencia en el partido amistoso que disputó el equipo ante el Eldense. El extremo japonés ha dejado unas excelentes sensaciones. Abrió el marcador después de un golazo de volea y ha sido clave en el segundo gol. Corría el minuto 23, Sato, recibió en la frontal un pase de Raba, tras un control de zurda y sin que caiga enganchó una volea que se coló por toda la escuadra. Un gol de bandera para un debut muy prometedor.