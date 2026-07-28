Dos ausencias destacadas en el primer entrenamiento del Valencia en Inglaterra

El Valencia CF ya está en Inglaterra para realizar su segundo y último stage de pretemporada. Con mucho trabajo por hacer, el equipo se ha desplazado hasta Inglaterra para verse las caras con el Derby County, rival al que se enfrentará a partir de las 16:00 horas. El partido, que se disputará sin presencia de la prensa, será la cuarta prueba para el equipo dirigido por Carlos Corberán. Esta mañana el equipo ha realizado una primera sesión de entrenamiento con dos grandes ausencias: Pepelu y Dimitrievski no han entrenado con el grupo.

En el caso de Pepelu, ya fue baja en el entrenamiento del lunes antes de viajar a Reino Unido por las molestias que arrastra en la espalda del choque ante el Castellón, mientras que el portero macedonio sigue su proceso de readaptación y podría tener sus primeros minutos de pretemporada el próximo sábado ante el Stoke City, en el segundo encuentro del Valencia en su viaja Inglaterra. Hasta ahora Vicent Abril ha sido el que ha jugado todo bajo palos, aunque tampoco se descarta que se reparta algunos minutos con Cristian Rivero, al quien el club comunicó que se buscara equipo porque quería utilizar su ficha. La ausencia de los dos jugadores ha sido lo más destacado, tal y como informa Tribuna Deportiva desde Inglaterra, de la primera sesión del Valencia en las instalaciones de St.George's Park.

Ambos jugadores, pese a sus problemas físicos, están con el resto de la expedición en las instaciones de St.George's Park, donde la gran ausencia es la de Sadiq, que sufre una lesión muscular desde el partido del sábado ante el Castellón.Tampoco se subió al avión Foulquier, que sigue lesionado y trabaja estos días en la ciudad deportiva de Paterna, donde también trabaja en su recuperación, Rubén Iranzo.

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Los jugadores del Valencia viajaron el lunes a Inglaterra, donde permanecerán hasta el sábado. / Valencia CF

Plan de trabajo del stage

En Valencia CF estará estos días en St.George's Park, las instalaciones de la selección inglesa de fútbol, donde va a coincidir con el FC Barcelona. El miércoles el equipo tendrá una suave sesión regenerativa matinal y trabajará en campo en una segunda sesióna durante la tarde. Dos sesiones habrá también el jueves, mientras que el viernes el Valencia CF se ejercitará únicamente por la mañana. El sábado, después del partido ante el Stoke City, el equipo cogerá un vuelo de vuelta rumbo a Manises para gozar de un domingo libre y regresar al trabajo la próxima semana. En el horizonte, el último Trofeu Taronja de Mestalla. El rival: el Newcastle.