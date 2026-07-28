Lío en el Valladolid con Marcos André, que se niega a marcharse a México

El mercado de fichajes trae consigo la ilusión por las nuevas incorporaciones y, en ocasiones, la decepción por no desprenderse de futbolistas con los que no se cuenta. La situación del exvalencianista Marcos André bascula hacia la segunda, con el futbolista brasileño rechazando una cesión al León de la liga mexicana como última novedad acerca de su futuro, según ha publicado MARCA.

El delantero carioca entra en su último año de contrato con el Real Valladolid a la espera de encontrar este verano una nueva aventura en su carrera deportiva. El ariete no forma parte de la concentración de pretemporada que lleva a cabo el conjunto pucelano en Los Ángeles de San Rafael y no entra en los planes a corto plazo del cuadro blanquivioleta dirigido por el valenciano Fran Escribà.

Noticias relacionadas

Marcos André fue presentado oficialmente como jugador del Valladolid / Real valladolid

Cifras que marcan una tendencia

La segunda etapa de Marcos André en el José Zorrilla ha dejado más puntos negativos que positivos y unos números que no avalan un rendimiento extraordinario. Después de que el Valencia desembolsara 8,5 millones de euros por el brasileño en el verano de 2021, el delantero no ha superado la cifra de tres goles desde, precisamente, antes de recalar en Mestalla. Pese al rechazo de aterrizar en la Liga MX, el futuro del ariete apunta a estar lejos del Real Valladolid.