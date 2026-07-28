Las primeras imágenes de Cömert con su nuevo equipo
El central, que firmará por el Torino hasta 2028, ya ha aterrizado en tierras transalpinas a la espera de rubricar su nuevo contrato
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La etapa de Eray Cömert y el Valencia CF ya tiene su punto final. El central ha abandonado la entidad de Mestalla después de cuatro temporadas en las que ha alternado cesiones con periodos con más o menos protagonismo. El suizo emprende ahora un nuevo rumbo y probará suerte en la Serie A, donde firmará por el Torino.
Cömert, que se despidió del Valencia y de su afición este pasado lunes por la noche con una extensa carta, ya ha aterrizado en Italia según ha publicado el periodista Gianluca Di Marzio. El internacional helvético se comprometerá con el club italiano como agente libre hasta junio de 2028.
Finalmente ha cerrado su etapa como jugador del Valencia CF con 55 partidos disputados con tres goles y una asistencia.
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