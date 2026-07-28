Thierry empieza con mal pie su andadura en el Venezia

Thierry Rendall no ha tenido el inicio esperado en su nueva etapa en el Venezia. El exjugador del Valencia CF sufrió una lesión durante el tercer amistoso de la pretemporada y tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 32 del encuentro frente al Galatasaray. El conjunto italiano terminó imponiéndose por un contundente 0-3, aunque la preocupación quedó centrada en el estado físico del lateral portugués.

El defensa había comenzado con buenas sensaciones su aventura en el fútbol italiano. Fue titular en el primer compromiso del verano, saldado con victoria por 4-2 frente al Dolomiti Bellunesi. En el segundo amistoso también dispuso de minutos en la goleada por 8-0 al Vis Pesaro, un encuentro en el que además logró estrenarse como goleador con la camiseta del Venezia.

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Su participación ante el Galatasaray confirmaba que estaba entrando con regularidad en los planes del cuerpo técnico, pero la lesión obligó a sustituirle antes del descanso. El contratiempo vuelve a recordar el calvario físico que acompañó al portugués durante buena parte de su etapa en el Valencia CF, donde las lesiones musculares y diversos problemas físicos le impidieron tener la continuidad deseada en varios tramos de su carrera. El Venezia está ahora pendiente de conocer el alcance de unas molestias que llegan cuando Thierry había comenzado el verano dejando muy buenas sensaciones.