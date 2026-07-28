A propósito del Valencia CF: El fútbol se aleja de la gente, menos en Pamplona

El Valencia CF ha jugado un partido amistoso, por mucha burra que quieran vender de que es una 'prueba', contra el Derby County y aquí no hemos podido ver cómo jugaba el equipo, cuáles son los futbolistas elegidos, cómo lo estaban haciendo y si cambia en algo con respecto al último choque contra el Castellón. Me acuerdo de pequeño, cuando incluso te podías meter en el coche de algún futbolista a que te firmara un autógrafo y se me cae el alma al suelo. Si bien sentir el Valencia CF para los aficionados se antoja cada día más complicado, sentir el fútbol en general es una tarea casi imposible. Por eso me parece para quitarse el sombrero lo que consiguió la selección española durante el Mundial, dando entrevistas prácticamente todos los días de sus protagonistas (y no despistó a nadie porque se ganó el título) y merece aún más valor lo que hizo Osasuna durante la temporada pasada.

David Otorbi, titular con el Valencia CF en el amistoso contra el CD Eldense / MA Montesinos

Esto no va de ganar o perder. Osasuna estuvo a un gol del Girona de marcharse a Segunda División en un final de temporada desastroso. Pero lo cierto es que en Pamplona supieron respetar algunas tradiciones como los entrenamientos a puerta abierta y eso, para los más jóvenes, hace no tanto no era noticia. Todo lo contrario. Así lo hizo oficial antes de acabar el 2025 en su web el cuadro rojillo. "El Club Atlético Osasuna cerrará el 2025 con 214 sesiones de entrenamiento, de las cuales 174 se habrán desarrollado a puerta abierta. Esto supone que el 81’31% de los entrenamientos realizados en el año que concluirá el próximo miércoles se ha desarrollado con acceso a la afición, mientras que únicamente 40 sesiones de trabajo se han celebrado a puerta cerrada. Mientras otros clubes profesionales anuncian como una novedad propia de las fiestas navideñas la organización de entrenamientos a puerta abierta, éstos han sido una constante en Osasuna a lo largo del 2025 con los dos cuerpos técnicos que ha tenido el club durante el año, los de Vicente Moreno y Alessio Lisci", señalaba el club en un comunicado.

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No sé si Ramis mantendrá la tradición o no, pero me parece de valorar lo que hizo tanto Vicente Moreno como Alessio Lisci. Un mérito tremendo se permita ver cómo entrenan los cuerpos técnicos y sobre todo que se permita al aficionado estar más cerca de los grandes protagonistas, los jugadores. No es de extrañar de esta manera que en Pamplona, resultados al margen, el sentimiento de pertenencia siga aumentando. Y ojo, en mi caso ya no pido que los entrenamientos sean a puerta abierta, porque ahí cada uno tendrá sus motivos, pero me parece triste ver cómo un Valencia CF - Derby County de pretemporada merece más secretismo que la fórmula de la Coca Cola. No sé de quién será la culpa, pero alguien tiene que pensar ahí dentro que tal vez no es lo más adecuado.