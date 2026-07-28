Victoria del Valencia CF en Inglaterra con protagonismo de Danjuma

El Valencia CF ha logrado la victoria en el primero de sus dos amistosos en Inglaterra. Los blanquinegros se han enfrentado este martes al Derby County tal y com ha informado el club a través de sus redes sociales.

El Valencia CF se encuentra, desde el lunes, en las instalaciones de St. George’s Park, cuartel general de la selección inglesa, donde permanecerá concentrado hasta el sábado, 1 de agosto.

En este martes ha realizado una sesión de entrenamiento frente al Derby County FC, club de la Championship inglesa, en la que el equipo ha ganado por 2 goles a 1. El autor de los tantos valencianistas ha sido Danjuma. En esta sesión de entrenamiento han participado Vicent Abril y Cristian Rivero; Gamón, Tárrega, De Haas, Gayà, Monferrer, Wanjala, Diakhaby y Jesús Vázquez; Guido, Dieng, Javi Guerra, Ugrinic, Almeida y Mayol; Rioja, Sato, Danjuma, Otorbi, Raba y Hugo Duro.

En los próximos días, los nuestros continuarán entrenando en Burton upon Trent hasta el sábado, día en el que disputarán un encuentro amistoso ante el Stoke City FC en el Bet 365 Stadium a las 19:30 horas (horario peninsular).

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Una imagen del duelo entre el Valencia y el Derby County / VCF MEDIA

Después de esta concentración en tierras inglesas, el equipo volverá a la Ciutat Esportiva de Paterna para encarar la recta final de la pretemporada, que como cada año culminará con la disputa del Trofeu Taronja (8 de agosto a las 21:00h) en el Camp de Mestalla.