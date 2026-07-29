¡Ojo con Hugo González en el Celta de Vigo!: recorte y golazo por la escuadra con el exterior

El fútbol da muchas vueltas y no siempre es justo, pero en algunos casos sí premia a aquellos que con trabajo día tras día se merecen una oportunidad en la élite. Ese es el caso del exvalencianista Hugo González, que la rompió con el Celta Fortuna para ascender a Segunda División y que también está luciendo en el primer equipo en esta pretemporada. Ya son varios los goles que acumula en estos encuentros de verano y el último es de una calidad técnica sensacional. Recorte en el área a un defensa y remate con el exterior de la bota para ponerla por la escuadra. Las redes del Celta de Vigo de hecho han destacado que está a un nivel espectacular: "No puede parar de marcar", ponía el club gallego en Twitter.

Hugo González después de marcar el segundo gol a la Ponferradina / Celta

El futbolista se marchó del Valencia CF al Cartagena de Segunda División, pero la situación de la entidad no le ayudó a explotar como futbolista. En un equipo que jugaba un estilo de fútbol opuesto a ese en el que él enseña sus virtudes, Hugo González solo fue titular en seis ocasiones y a mediados de la 24/25 encontró un lugar en el Celta Fortuna. Ahí todo fue a pedir de boca. Cinco goles y tres asistencias en media temporada le abrieron las puertas en un club que si algo tiene es que da oportunidades a los del segundo equipo y a la cantera. Y el curso pasado ya terminó de romperla. Catorce tantos y ocho asistencias en la temporada regular, debut con el primer equipo en la máxima categoría y cuatro goles y una asistencia en el playoff de ascenso. En total, 18 goles y 9 asistencias, lo que hacen 27 tantos producidos en una temporada. Una auténtica locura.

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En esta pretemporada, Hugo González no está queriendo desaprovechar la oportunidad que le ha brindado Claudio Giráldez, que si algo ha demostrado es confiar en la cantera celeste. Tanto es así que está siendo uno de los jugadores más utilizados y que además se está ganando cada minuto con trabajo y con goles, como el que ha anotado este miércoles ante Académico de Viseu.