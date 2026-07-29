Mala noticia para el ex Valencia CF Cenk Ozkacar en su debut con Trabzonspor

Cenk Ozkacar se marchó del Valencia este mismo verano después de una etapa repleta de problemas en el conjunto de Mestalla. Nunca rindió ni mostró las virtudes por las que la entidad valencianista pagó cinco millones de euros por sus servicios. Más allá de la historia de los plazos. En ese sentido, el jugador, que además había estado en el Colonia cedido y no jugó con el cuadro de Corberán la temporada pasada, encontró en el Trabzonspor su destino ideal. En las primeras imágenes al llegar a la ciudad se le pudo ver feliz tras una muy buena acogida por parte de los aficionados de una entidad que siempre ha destacado por ese calor y por un ambiente caliente. Sin embargo, en su primer partido con la camiseta del cuadro turco ni Cenk ni sus compañeros estuvieron a buen nivel.

Cenk en la rueda de prensa previa al choque ante Gales / EFE

El encuentro contra el Eintracht de Frankfurt no era un estreno sencillo ni mucho menos para Cenk. El cuadro alemán tiene a jugadores de nivel como el medio ofensivo Can Uzun, el delantero alemán Burkardt o el centrocampista Larsson. Todos ellos además fueron titulares en una contienda en la que precisamente el jugador sueco fue el encargado de hacer el primer tanto tras un lanzamiento de esquina. Can Uzun por su parte fue protagonista en el segundo gol después de provocar una pena máxima, que Burkardt fue encargado de enviar al fondo de la red.

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En esa primera parte en la que tuvo minutos Cenk Ozkacar, el Trabzonspor mostró muchos problemas defensivos y dejó claro que tiene que retocar muchas cosas en una retaguardia en la que en los últimos años han entrado muchas caras nuevas. Una de ellas, Stefan Savic, entró al descanso por el exvalencianista, que compartió centro de la defensa con Akaydin. Al final, el encuentro terminó 0-3 y deja claro que Ozkacar todavía tiene que ajustar cosas si quiere ser titular indiscutible en el cuadro otomano. Este jueves, el Trabzonspor tendrá un nuevo amistoso, en esta ocasión ante el Al-Sadd.