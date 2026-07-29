Confirmado: Eray Comert jugará en la Serie A

El futuro de Eray Comert ya está decidido. El central suizo jugará en el Torino fc un mes después de finalizar contrato con el Valencia CF y de disputar el Mundial 2026 con Suiza. El zaguero, tras cuatro años y medio vinculado a la sociedad de Mestalla, pasando durante la temporada 23-24 en el Nantes en calidad de cedido, arranca una nueva aventura en su carrera de la mano de la Serie A, representando al conjunto turinés y firmando un contrato hasta 2028. Sin embargo, Comert abandona el Valencia CF con la espina de ni haber disfrutado más tiempo de su etapa como valencianista, ya que, tal y como redactó en su comunicado de despedida, le "quedaba una pequeña esperanza de que pudiéramos seguir viviendo muchos más momentos bonitos juntos".

Gianluca di Marzio

COMUNICADO OFICIAL DEL TORINO FC

El Torino Football Club se complace en anunciar el fichaje de Eray Cömert , quien ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2028.

Cömert nació en Rheinfelden, Suiza, el 4 de febrero de 1998. Tras formarse en la cantera del Basilea, debutó con el primer equipo el 7 de mayo de 2016, en una victoria por 3-2 a domicilio contra el Zúrich. Con el club rossoblù, disputó 140 partidos, marcando siete goles y dando cuatro asistencias entre liga, copas nacionales y competiciones de la UEFA, contribuyendo a la victoria del club en dos campeonatos suizos (en 2016 y 2017) y dos Copas de Suiza (en 2017 y 2019). Durante su larga trayectoria en el Basilea, también tuvo dos cesiones: jugó en el Lugano durante la mitad de la temporada 2016-17 y en el Sion en la temporada 2017-18. En enero de 2022, se trasladó a Valencia, donde jugó durante un año y medio antes de ser vendido al Nantes para la temporada 2023-24 (27 partidos y 2 goles) y luego al Real Valladolid la temporada siguiente (28 partidos). La temporada pasada, regresó a Valencia: en total, disputó 55 partidos con el club español, anotando 3 goles y dando una asistencia.

Además, tras completar su formación en las categorías inferiores suizas, Cömert ha representado a la selección absoluta de Suiza en 23 ocasiones, incluyendo los Mundiales de 2022 y 2026.

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