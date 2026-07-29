El Derby County da pista de cómo fue el amistoso ante el Valencia CF

El Valencia CF disputó el martes un encuentro amistoso contra el Derby County que terminó en victoria y que permitió a los de Corberán mejorar sensaciones con respecto a lo vivido ante el Castellón en el Antonio Puchades. El duelo consistió en dos partes y permitió al técnico hacer distintas pruebas, aunque el once poco a poco parece que está más definido. Gracias a la cuenta oficial del conjunto inglés se pudo ver qué futbolistas coincidieron en el terreno de juego seguro, ya que el Derby County ha publicado como fue el gol de su equipo. En el vídeo se puede ver el siguiente once del Valencia CF: Rivero, Monferrer, Wanjala, Diakhaby, Jesús Vázquez, Almeida, Ugrinic, Mayol, Raba, Otorbi, Danjuma.

Con todo eso y viendo qué futbolistas pone el Valencia CF que también participaron quedaría otro once en el que aparecen jugadores como Abril, Gamón, Tárrega, De Haas, Gayà, Guido Rodríguez, Dieng, Javi Guerra, Sato, Rioja y Hugo Duro. Sobre el papel todo apunta a que este equipo es el más titular, aunque curiosamente Danjuma, el único goleador de la tarde, participó en el otro equipo.

El cuadro valencianista jugará esta misma semana un nuevo amistoso en Inglaterra, en esta ocasión contra el Stoke City. Ese partido sí se podrá ver en televisión ya que lo retransmitirá À Punt, algo que permitirá a los seguidores valencianistas comprobar cómo va la evolución de los hombres de Carlos Corberán.

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Plan de trabajo del stage

En Valencia CF estará estos días en St.George's Park, las instalaciones de la selección inglesa de fútbol, donde va a coincidir con el FC Barcelona. Este miércoles el equipo tendrá una suave sesión regenerativa matinal y trabajará en campo en una segunda sesióna durante la tarde. Dos sesiones habrá también el jueves, mientras que el viernes el Valencia CF se ejercitará únicamente por la mañana. El sábado, después del partido ante el Stoke City, el equipo cogerá un vuelo de vuelta rumbo a Manises para gozar de un domingo libre y regresar al trabajo la próxima semana. En el horizonte, el último Trofeu Taronja de Mestalla. El rival: el Newcastle.