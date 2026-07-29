Hugo Duro desvela su sueño en una entrevista con Nerea Martí

El delantero del Valencia CF, Hugo Duro y su mujer, la piloto de automovilismo Nerea Martí, participaron en el episodio del podcast «La Curva 15», donde dieron las claves de sus carreras deportivas y desvelaron sus sueños en el ámbito deportivo. Fue Nerea quién señaló el sueño de Hugo: "Él siempre me dice que es feliz jugando aquí y que no necesita nada más, pero yo creo que a él le encantaría ir con la selección y ganar un Mundial". El futbolista corroboró que sí le gustaría seguir en el Valencia CF. "Los dos somos muy felices aquí, por lo que me gustaría seguir muchos años más en el Valencia y que dentro de 15 ó 20 años la gente me recuerde con cariño".

La conversación empezó con Nerea Martí, que repasó sus primeros pasos por el karting, su trayectoria deportiva y recordó que el Circuit Ricardo Tormo le dio la oportunidad de subir por primera vez en un Fórmula 4. Más tarde se incorporó a la entrevista Hugo Duro, que explicó que la pasión por el motor nació antes de conocer a Nerea y que, desde que se conocen, sigue con mayor interés el deporte y a más pilotos. "Ya era aficionado, aunque es verdad que solo veía la Fórmula 1, siempre jugaba a la play a juegos de F1 y dio la casualidad que la conocí a ella porque me gustaba mucho montar en karting y fue al suyo y nos conocimos. A partir de ahí, ya me explicó todas las categorías que hay en el motor. Ahora veo todo y sigo a la gente que me va presentando". "Y me encanta verla a ella en directo, sobre todo en junio cuando yo ya no tengo que entrenar y jugar".

Nerea puso en un compromiso a Hugo al intentar que dijera algunas frases al valenciano, él comentó que le da "mucha verguenza".

Pese a ser deportistas de élite, comentaron que llevan una vida completamente normal gracias a los valores que han recibido y al esfuerzo de sus familias: "Los dos venimos de familas humildes, donde todo se ha conseguido a base de trabajo y se nota un montón cuando alguien se ha tenido que trabajar todo. Nuestra rutina es estar en casa y Nerea cocinando - y él recoge apuntó Nerea-".

Ambos comentaron cuál es su comportamiento cuando van a presenciar la actuación del otro, Hugo destacó que confía mucho en ella y sus cualidades y Nerea que se muerde las uñas cuando ve a su marido en el campo y que se pone muy nerviosa.

Respecto a la presencia de España en el Mundial 2026, Hugo Duro confesó que al principio, en los primeros partidos, la selección no le decía nada y que pensaba que no iban a pasar rondas, pero "fueron pasando las eliminatorias con Portugal, Bélgica... y ví que estaban jugando increíble. La semifinal contra Francia la viví con todo mi equipo en Girona y ya dije, ganamos seguro".

Sus trayectorias deportivas

Hugo Duro Perales (Getafe, 10 de noviembre de 1999) se formó en la cantera del Getafe CF antes de consolidarse en la máxima categoría del fútbol español. Debutó con el primer equipo azulón en octubre de 2017 en Copa del Rey y en LaLiga en marzo de 2018. Jugó cedido en la temporada 2020-21 en el Real Madrid Castilla y debutó con el primer equipo del Real Madrid de la mano de Zinedine Zidane, teniendo minutos tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League frente al Atalanta en octavos de final. Se incorporó al Valencia CF en el verano de 2021, inicialmente cedido y traspasado posteriormente. En el conjunto blanquinegro se ha afianzado como referente ofensivo portando el dorsal '9' y destacando por su constancia goleadora en LaLiga.

Nerea Martí (Albalat dels Sorells, Valencia; 24 años) comenzó a correr a los nueve años en la pista de Karts de alquiler de su padre y su tío, Karting Horta Nord. En 2019 debutó en fórmulas en el F4 Spanish Championship con el equipo Fórmula de Campeones – Praga España, para dar el salto en 2021 a los Fórmula 3 de la mano de W Series, temporada en la que se proclamó mejor rookie del año tras acabar cuarta en la general. En 2023 y 2024, compitió en la F1 Academy con Campos Racing, acabando cuarta en ambas temporadas. En 2023 también disputó el Campeonato de España de GT con BMW, donde ayudó a su compañero José Manuel de los Milagros a proclamarse campeón de la categoría Clase 2. Entre 2024 y 2026 formó parte del BMW M Racing Academy, aunque en 2025 dio el salto al agua para disputar dos Grandes Premios de la E1 Series: en Lagos (Nigeria) con el Team AIUla, equipo con el que compite en la temporada de 2026, y en Miami (Estados Unidos) con Team Brazil.

En este 2026 además, la valenciana arrancó una nueva etapa como piloto al entrar a formar parte de manera oficial del Andretti Fórmula E. Nerea es la embajadora del equipo en el campeonato eléctrico, trabaja junto a los pilotos oficiales (Felipe Drugovich y Jake Dennis) en el simulador y acudirá a varias citas del certamen.