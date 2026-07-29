Ryunosuke Sato se gana un sitio en el once del Valencia CF

Ryunosuke Sato ha caído de pie en el Valencia CF. El internacional japonés de 19 años se ha convertido en una de las noticias positivas de la pretemporada. Una de las incógnitas que rodeaba la llegada del joven nipón a la entidad de Mestalla era su proceso de adaptación por el idioma y por el fútbol. Y de momento, aunque todavía es pronto para hacer valoraciones, las primeras semanas de entrenamientos y amistosos han dejado claro que Sato ha entrado bien al equipo.

Sato está refrendando con rendimiento y números las buenas sensaciones que dejó durante sus primeras semanas de entrenamientos en la ciudad deportiva de Paterna y el 'stage' de Girona. El cuerpo técnico del Valencia está satisfecho con el comportamiento del joven futbolista dentro y fuera del campo. Los datos hablan por sí solos.

El nipón es el futbolista de la plantilla que más goles ha producido este verano: ha marcado un gol, ha asistido en tres y ha participado en otro con rebote al palo. Un total de cinco apariciones decisivas que lo han convertido en el futbolista mas determinante de la pretemporada. De momento, su carta de presentación no puede ser mejor.

La pregunta es si Sato será capaz de mantener en su primera experiencia en la liga española el nivel competitivo con el que ha arrancado este verano como jugador del Valencia. El tiempo lo dirá. La competición como siempre pondrá a cada uno en su sitio. Mientras tanto, Sato sigue dando pasos adelante rompiendo la barerra de la adaptación y ganándose la confianza del cuerpo técnico y de sus propios compañeros. De momento, a falta de fichajes en los extremos, el japonés se ha ganado por méritos propios la condición de titular partiendo desde la banda izquierda hacia dentro, como publicó SUPER. Si el Valencia debutara mañana en LaLiga, Sato sería titular.

El club tiene mucha confianza en el futbolista. Ron Gourlay lo considera un gran triunfo de la secretraría técnica y está orgulloso de haberse adelantado a los equipos Premier que tarde o temprano llamarán a su puerta. La plantilla fue la primera en avisar de sus condiciones en las primeras semanas de trabajo. Todos coincidían en destacar su velocidad, su regate y su capacidad para conducir el balón pegado al pie. "Sato es un el típico japones. Es muy concreto, muy práctico, tiene mucha calidad y va a ser muy importante adaptarlo y conjuntarlo lo más rápido posible en pretemporada para que se sienta lo más cómodo para dar su mejo rendimiento, va a ser muy importante para nosotros", decía Stole Dimitrievski en su entrevista a SUPER.

Noticias relacionadas

Prueba contra el Stoke

El japonés no jugó por precaución (control de cargas físicas) frente al Petro de Luanda, pero desde entonces ha partido de inicio en los siguientes partidos contra el Eldense con golazo incluido y frente al Castellón. También participó en el partido de entrenamiento contra el Derby Country. El sábado tendrá otra piedra de toque contra el Stoke City, en el Bet 365 Stadium de Stoke-on-Trent, un nuevo encuentro en Inglaterra antes de regresar de nuevo a València y poner punto y final a este segundo stage de pretemporada.