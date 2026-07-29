El Valencia CF y Aldaia homenajean a Vicente Guillot

El Valencia CF participará conjuntamente con el Ayuntamiento de Aldaia para rendir homenaje a la figura del exfutbolista Vicente Guillot (15/07/1941) después de que se haya aprobado la moción de decretar el 'Año Guillot' para la temporada 26-27 con motivo de su 85 aniversario y que convivirá con las diferentes acciones del 'Año Claramunt'.

"Para el Valencia CF es un orgullo esta iniciativa y participará conjuntamente con el Ajuntament d'Aldaia durante la temporada 26-27 en la celebración de esta efeméride tan destacada. A lo largo de la campaña se realizarán diferentes acciones. Desde el mes de agosto de 2026 se empezarán a desarrollar varios actos con el objetivo de continuar destacando su enorme leyenda para la entidad valencianista", explicó el club

Trayectoria deportiva

Guillot jugó en el Valencia CF ocho temporadas en las que disputó 289 partidos en los que marcó 96 goles y repartió 69 asistencias. Además, conquistó dos Copas de ferias (1962 y 1963) y la Copa de 1967.

El de Aldaia despuntó en su paso por el VCF Mestalla y su debut oficial con el primer equipo valencianista fue en LaLiga ante el Real Zaragoza el 3 de septiembre de 1961 en La Romareda. El delantero formó con Waldo una gran pareja en la parcela ofensiva del equipo y en su trayectoria tuvo de entrenadores a Mundo Suárez y a Alfredo Di Stéfano, entre otros.

Tras salir del Valencia, Guillot fichó por el Elche CF en la temporada 1970-71, donde cerró su carrera como futbolista.

También fue internacional con España. Su debut con la selección fue el 1 de noviembre de 1962 ante Rumanía, en Chamartín, y no pudo ser más llamativo: marcó tres goles en la victoria española. En total, la RFEF recuerda que disputó seis internacionalidades y anotó cuatro goles con España.

Tras su etapa como jugador fue, durante diez años, director de la Academia VCF. Entre sus hallazgos o apuestas para el conjunto de Mestalla, destaca el descubrimiento de históricos futbolistas como Miguel Tendillo, Fernando Gómez Colomer, Camarasa, Enrique Moreno o Juan Sánchez, que es de Aldaia, como el propio Guillot.

Actualmente, es el presidente de honor de la Asociación de Futbolistas VCF. Además del propio Giner, la Junta tiene los siguientes integrantes: Juan Sánchez (vicepresidente), José Manuel Sempere (vicepresidente segundo), Francisco José Potenciano (tesorero), Antonio Payà (secretario), Rubén Baraja, José Luis Gayà, Jaume Doménech, Curro Torres, Nando Martínez, Javier Subirats, Miguel Ángel Bossio, Diego Alegre, Merchina Peris, Luismi Alcalá y Juan José Rodríguez.