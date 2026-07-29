Víctor Jr., cedido por el Valencia en el Valladolid, titular en la victoria pucelana

La etapa de Víctor Jr. en el Real Valladolid ha empezado con buen pie al menos en estas primeras semanas de pretemporada. El jugador, cedido por el Valencia CF, ha cumplido el sueño de volver a casa para defender al club de su ciudad. El joven Víctor está siendo una de las sensaciones blanquiazules durante el verano.

El canterano valencianista ha sido titular en el esquema de Fran Escribá en el último amistoso, disputando los primeros 45 minutos. El Valladolid ha derrotado al Coria por 4-1 con doblete de Van Duiven, precisamente anotado durante la primera mitad en la que ha participado Víctor Jr. El tercero lo hizo Erlien y el cuarto Yeray, ambos casi al final del partido.

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Ya en la anterior prueba blanquivioleta contra el Getafe tuvo minutos en la segunda mitad, saliendo desde el banquillo, sin embargo, esta vez lo ha hecho de inicio. Víctor buscará aprovechar un entorno que conoce a la perfección para confirmar su gran nivel y que le sirva de catapulta hacia el equipo de Carlos Corberán.