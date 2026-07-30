31-J: Día clave en el futuro de Javi Guerra en el Valencia CF

31 de junio de 2026. Día clave en el mercado de fichajes del Valencia CF. Hoy es el último día que Javi Guerra vale 40 millones de euros para todos aquellos clubes que se han interesado por el centrocampista durante este verano. A partir de este sábado 1 de agosto, la cláusula de rescisión del futbolista ascenderá hasta 60 'kilos' tal y como estipula su contrato. Una cantidad económica que descartaría prácticamente cualquier posibilidad de salida a menos que Peter Lim negociara su salida por debajo de la cláusula. Algo que no entra en los planes del club.

Javi despierta el interés de muchas secretarías técnicas del fútbol europeo como así han demostrado los últimos mercados de fichajes. Uno de los equipos top que ha llamado a la puerta del futbolista es el FC Barcelona. El director deportivo del club blaugrana, Deco, se reunió con sus agentes el pasado mes de junio para interesarse por la situación deportiva y contractual del futbolista. El de Gilet es uno de los futbolistas monitorizados por el club azulgrana, aunque la realidad es que hasta ahora ese interés no se ha traducido en oferta.

Mientras tanto, el Valencia se mantiene firme en su voluntad de retener al futbolista a diferencia de lo que sucedió en mercado anteriores. El club realizó el verano pasado un esfuerzo para renovar al futbolista hasta 2029 y quiere que se consolide los pilares del nuevo proyecto 26/27. Este jueves sin ir más lejos ha sido la imagen de la presentación de la segunda camiseta. La idea de Ron Gourlay es remitir a la cláusula de rescisión a todos los clubes que hagan ofertas por jugadores importantes como es el caso de Javi Guerra.

Javi Guerra contra el Castellón / F. Bustamante

También Javi Guerra ha expresado en todo momento su intención de continuar en la entidad de Mestalla. La última vez que el jugador mostró públicamente su voluntad de quedarse fue en una entrevista a Tribuna Deportiva durante el 'stage' de Girona. "Siempre he dicho que yo estoy feliz en mi ciudad, con mi gente y en mi club… mientras me sigan queriendo igual a mí, pues estaré aquí", aseguró el futbolista.

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Cómodo de '10'

Gourlay cuenta con el jugador y también Carlos Corberán como ha demostrado desde el primer día de la pretemporada del Valencia. El técnico está dando continuidad a Javi Guerra en la posición de '10' por delante del pivote y del '8'. El jugador alcanzó su mejor nivel la temporada pasada en esa demarcación y todo apunta a que partirá este año desde la zona del '10' con libertad para moverse, bajar a la base o llegar a la portería rival.