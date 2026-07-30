Buenas noticias en el entrenamiento del Valencias CF
Pepelu ha sido la gran novedad en el entrenamiento del conjunto de Corberán en Inglaterra
El Valencia CF sigue trabajando en Inglaterra en su segundo stage de pretemporada preparando el inicio de la temporada. La presencia de Pepelu en el entrenamiento de este jueves en las instalaciones de St. George's Park en Birmingham ha sido la nota positiva.
El centrocampista realizó este jueves una parte del entrenamiento a las órdenes de Carlos Corberán por primera vez después de recibir un fuerte golpe en la costilla en el último partido contra el Castellón. Esta tarde volverá a ejercitarse, pero lo hará en el gimnasio, según informaron fuentes oficiales del club. El jugador sigue siendo duda para el próximo amistoso del equipo, ante el Stoke City, antes de regresar a València para seguir con la pretemporada.
Así, los valencianistas siguen con su preparación en tierras inglesas, donde han coincidido con el Barcelona y la Real Sociedad, y donde permanecerán hasta el sábado, día en el que jugarán un amistoso contra el Stoke City en el Bet365 Stadium de Stoke-on-Trent.
Sadiq y Foulquier, en Paterna
Mientras, en Paterna se quedaron el delantero nigeriano Sadiq Umar, con una lesión en la zona isquiotibial sufrida ante el Castellón, Rubo Iranzo, lesionado en el entrenamiento del pasado viernes, y Dimitri Foulquier, que sigue con su recuperación de la rodilla.
Junto a ellos también se han quedado en la capital del Turia los lesionados de larga duración José Copete, Diego López, Sergi Canós y Alberto Marí.
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