El talento del Valencia CF Lucas Núñez dispara la ilusión en el Eibar: "Tiene potencial para hacer muchas cosas en el fútbol"

El canterano del Valencia CF Lucas Núñez ha sido presentado como nuevo jugador de la SD Eibar. El centrocampista valencianista afronta esta nueva etapa con la intención de seguir creciendo en el fútbol profesional, aprender de la experiencia del vestuario armero y contribuir al equipo con su “hambre y competitividad”. Estas han sido sus primeras declaraciones:

Primeros días:

"La verdad es que estoy muy sorprendido. No conocía las instalaciones y me han causado una muy buena impresión. Disponemos de todo a nivel de gimnasio, recuperación y unos campos muy buenos para entrenar. La verdad es que la impresión ha sido muy buena".

Objetivos:

"Vengo con ganas de crecer. A nivel individual, intentar mejorar como futbolista y coger experiencia en el fútbol profesional. Y a nivel de grupo, aprender de los jugadores que hay aquí, que prácticamente todos tienen mucha experiencia en este tipo de ligas. Quiero aprender, mejorar y seguir creciendo".

Lucas Núñez, presentado con el Eibar / EIBAR

Posición en el campo:

"Suelo jugar por dentro, en la posición de ocho, pero puedo adaptarme a cualquier posición del centro del campo, tanto en un rol más defensivo como más adelantado. Creo que lo que más puedo aportar al equipo es hambre y competitividad. Tengo muchas ganas y creo que puedo ayudar".

Dos entrenamientos:

"Sí, con muchas ganas de seguir entrando en la dinámica del grupo y de ir conociendo mejor a los compañeros dentro del campo".

Presente en Zubieta:

"Muy buena impresión. Vi un equipo muy sólido, bastante dominador durante el partido y, sobre todo, muy unido. Creo que eso es lo que va a hacer que el equipo siga creciendo".

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La valoración del DD

El director deportivo de la Sociedad Deportiva Eibar César Palacios ha valorado la cesión del valencianista. "Lucas Núñez llega procedente del Valencia. Es un chico muy joven, pero al que ya teníamos controlado desde hace tiempo. Cuando se dio la posibilidad de incorporarlo, sabiendo de su juventud, pero también de su potencial, tuvimos claro que era un jugador que nos podía aportar mucho en el centro del campo. Sobre todo, destacamos lo completo que es. Creo que tiene capacidad para hacer muchas cosas en el fútbol. Tiene físico, margen de progresión, como es lógico por su edad, y la temporada pasada ya estuvo en dinámica del primer equipo del Valencia, con muchas convocatorias. Creemos que aquí, en el Eibar y en nuestro entorno, puede seguir progresando y desarrollar todo el potencial que tiene. Tenemos esa ilusión, que pueda hacerlo realidad y que nos ayude a ser mejores".