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Valencia CF
Todos los detalles de la nueva camiseta del Valencia CF
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Con un profundo tono azul, la equipación visitante lleva el espíritu del Mediterráneo a todos los rincones donde compite el equipo, una declaración de intenciones que refleja la forma de vivir de los valencianos y su vínculo con el mar que baña la Terra de Valentia. El diseño apuesta por una combinación con detalles en un elegante Mediterranean Orange, un guiño a los cálidos atardeceres sobre el mar.