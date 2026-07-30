Sospechas por la operación '70 millones' del Real Madrid con Gonzalo García y el Fulham

El Real Madrid ha vendido a Gonzalo García al Fulham por la friolera cantidad de 70 millones de euros y ya son muchos los que sospechan de un apaño para arreglar las cuentas del cuadro madridista, que va a invertir una suma importante de dinero en futbolistas como Diomandé y Rodri Hernández. El ariete blanco se pondrá a las órdenes de Álvaro Arbeloa, pero lo más curioso de la operación es que se convierte en la tercera venta más cara de la entidad solo por detrás de Cristiano Ronaldo y de Ángel Di María.

La operación es extraña por muchos motivos. Primero porque hasta hace unos días el Fulham ofrecía como mucho 30 millones de euros, aunque el Madrid quería mantener parte de los derechos. Y ahora pone 70 millones de euros sobre la mesa justo cuando el conjunto blanco tiene que empezar a acometer y hacer oficial las compras de Diomandé y Rodri Hernández. Como sucede con la compra venta de muchos jugadores en Inglaterra y los precios desorbitados, ya son muchos los que comienzan a sospechar de un traspaso con algo detrás que no se está contando. Sobre todo porque Gonzalo García apenas lleva un año en la élite, no ha tenido nunca el rol de titular indiscutible y ni tan siquiera se ha podido revalorizar en el Mundial porque no estuvo convocado.

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En cualquier caso, el Real Madrid ya ha demostrado en el pasado más cercano que es un club que sabe vender a canteranos, incluso a aquellos que no lleven demasiado tiempo en la élite. En otros casos sí lo han hecho tras cesiones en las que han demostrado que tienen un nivel top para competir en las mejores ligas del mundo, como fue el caso de Marcos Llorente en su día, Martin Odegaard o Achraf. Curiosamente, y como un detalle muy llamativo, César Palacios y Gonzalo García comparten agencia de representación con el entrenador del Fulham, Álvaro Arbeloa.