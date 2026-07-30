Samu Castillejo, ex del Valencia CF, se prepara a sus 31 años en busca de una nueva oportunidad

La carrera de Samu Castillejo se ha quedado algo más corta de lo que se podía esperar. Las lesiones y la falta de fortuna han terminado por provocar que el jugador se encuentre en estos momentos a los 31 años sin equipo y a la espera de una nueva oportunidad. Como él mismo ha publicado en redes sociales, el extremo está trabajando en el gimnasio para seguir en forma y también hace ejercicios de campo. Todo eso después de llegar en 2022 al Valencia CF el mismo verano en el que aterrizo Gattuso en Mestalla.

Desde ese año, la carrera de Samu no ha ido según lo esperado cuando debutó en aquel Málaga siendo apenas un chaval y tras llegar al Villarreal para ser un figura importante en el Submarino amarillo. Después de tres años en La Cerámica le llegó la oportunidad del Milan, donde tras cuatro años le llegó la oferta del Valencia para volver a sentirse jugador y tener esa confianza que había perdido en San Siro. Tras una temporada con más sombras que luces y sin contar para Baraja, el jugador se marchó al Sassuolo, con el que no estuvo bien y con el que dejó un mal recuerdo tras perder la categoría. De hecho, en el inicio contó un poco, pero ya en el tramo medio perdió protagonismo y en el final estuvo lesionado.

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En el invierno de 2025 se marchó al Johor para jugar en el equipo de Malasia, pero la realidad es que tuvo que esperar hasta agosto de ese mismo año para hacer su debut en un 3-0 en el que incluso lució brazalete. Dos semanas después fue titular y encadenó después su segundo partido consecutivo, algo que no volvió a repetir. De hecho, tras esas tres primeras cuatro participaciones solo jugó un duelo de los siguientes 20. Ahora a sus 31 años se prepara para poder encontrar una nueva oportunidad.