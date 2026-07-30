Así está la situación de Alberto Marí en el Valencia CF
El delantero alicantino continúa avanzando en la recuperación de su lesión mientras el club estudia cuál será el mejor escenario para que vuelva a tener protagonismo y minutos de competición
Alberto Marí ha vivido una trayectoria marcada por los altibajos desde que irrumpió en el primer equipo del Valencia CF. El delantero alicantino, que la pasada temporada jugó cedido en el CD Mirandés, fue intervenido quirúrgicamente el pasado 20 de marzo en Valencia para solucionar la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió durante su etapa en el conjunto burgalés. La decisión fue consensuada entre los servicios médicos del Mirandés y del Valencia CF después de valorar la evolución de la dolencia y las diferentes alternativas de tratamiento. La operación puso fin de manera definitiva a su temporada y obligó al atacante a centrarse exclusivamente en su recuperación.
La irrupción de Alberto Marí en el primer equipo llegó en la temporada 2022-23 de la mano de Rubén Baraja, que apostó por la cantera para lograr la permanencia. Junto a Diego López, Javi Guerra o Cristhian Mosquera, el delantero alicantino aprovechó sus oportunidades y dejó huella en un momento clave para el club.
Su mejor carta de presentación llegó en la recta final de aquella campaña. Brilló frente al Villarreal en Mestalla, donde incluso vio cómo le anulaban un gol, y fue decisivo en Balaídos al marcar de cabeza el tanto de la victoria ante el Celta que acercó al Valencia CF a la salvación.
Tras firmar tres goles en la pretemporada siguiente, todo apuntaba a que pelearía por un puesto en el ataque. Sin embargo, una grave lesión frenó su progresión cuando atravesaba su mejor momento. En la 2023-24 regresó a la competición y disputó 16 partidos, la mayoría saliendo desde el banquillo. Aun así, cerró el curso con un gol de penalti en Balaídos que volvió a demostrar su capacidad goleadora.
El Valencia estudia el futuro de Alberto Marí
La pasada temporada el Valencia CF decidió que Alberto Marí saliera cedido al Real Zaragoza con el objetivo de acumular experiencia y protagonismo. Sin embargo, su paso por el conjunto aragonés no terminó de cumplir las expectativas. El delantero disputó 27 partidos oficiales y únicamente pudo marcar dos goles, unas cifras que reflejaron las dificultades para asentarse como una pieza importante dentro del equipo.
Tras esa experiencia, el atacante volvió a salir cedido, esta vez al CD Mirandés, donde tampoco pudo completar el curso debido a una nueva lesión. El problema en el bíceps femoral de la pierna izquierda volvió a apartarle de los terrenos de juego cuando buscaba recuperar sensaciones y continuidad. Finalmente, la decisión de pasar por el quirófano puso punto final a una temporada especialmente complicada para un futbolista que ha visto cómo las lesiones han condicionado buena parte de su crecimiento deportivo.
A día de hoy, Alberto Marí continúa dando pasos importantes en su recuperación. El delantero ya trabaja sobre el césped, realiza ejercicios con balón y las sensaciones son positivas dentro de los plazos establecidos por los servicios médicos. No obstante, todavía no existe una fecha concreta para su regreso a la competición, ya que el objetivo prioritario es evitar cualquier recaída y que pueda completar la recuperación con todas las garantías.
Mientras tanto, el Valencia CF valora las distintas alternativas para resolver el futuro de Alberto Marí. El delantero continúa centrado en su recuperación y ya trabaja sobre el césped con balón, aunque todavía no hay una fecha definida para su regreso a la competición. Una vez reciba el alta, el club estudiará la mejor fórmula para que tenga continuidad, si bien el escenario más probable vuelve a ser una salida en forma de cesión (o cualquier otra opción que le permita disponer de minutos), ya que, a día de hoy, no parte con opciones de hacerse un hueco en la plantilla valencianista.
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