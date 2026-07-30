Terremoto en el banquillo del Newcastle antes del Taronja contra el Valencia CF

Terremoto en el banquillos del Newcastle United a pocos días de su partido contra el Valencia CF en el Trofeu Taronja que se disputará el próximo sábado 8 de agosto en Mestalla. Según informa el periodista David Ornstein, de The Athletic, Eddie Howe presentará en breve su dimisión y pondrá fin a su etapa al frente del conjunto inglés tras cinco temporadas en el banquillo de St. James' Park.

La salida del entrenador se produciría en un verano especialmente agitado para las 'Urracas', marcado por importantes movimientos en el mercado. A las ya confirmadas marchas de Anthony Gordon al FC Barcelona y Sandro Tonali al Tottenham, podría sumarse en los próximos días la de Bruno Guimarães, quien figura en la órbita del Arsenal.

Sustituto, avanzado

De acuerdo con la citada información, Howe presentará su dimisión en las próximas horas. Además, el Newcastle ya tendría decidido quién será el encargado de tomar las riendas del equipo para iniciar una nueva etapa.

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"Quiere tomarse un descanso del fútbol", aseguran en Inglaterra. Sea como sea, el Newcastle está más que preparado para su salida y las conversaciones con su sucesor estarían en fase avanzada.