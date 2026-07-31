El Valencia Femenino ya tiene rival para su puesta de largo: el Newcastle visitará Paterna

El Valencia Femenino ya conoce el escenario de su gran estreno ante la afición valencianista. El club ha confirmado que el próximo 23 de agosto se disputará el IV Trofeu TM frente al Newcastle United Women, un encuentro que servirá como presentación oficial de la plantilla para la temporada 2026-2027 y que tendrá lugar en el Estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna

El choque arrancará a las 19:00 horas, aunque la presentación de las jugadoras comenzará media hora antes. Las puertas se abrirán a las 18:00 horas y el acceso será gratuito hasta completar aforo, en una cita marcada en rojo para los seguidores valencianistas.

El Trofeu TM se ha consolidado en los últimos años como el equivalente femenino al tradicional Trofeu Taronja. De hecho, se da la curiosa circunstancia de que tanto el equipo masculino como el femenino tendrán al Newcastle como rival en sus respectivos partidos de presentación.

El último ensayo antes de volver a la élite

El encuentro ante el conjunto inglés es la última prueba de pretemporada para el equipo dirigido por Mikel Crespo antes del regreso a la máxima categoría del fútbol español. Tras lograr el ascenso la pasada campaña, las valencianistas afrontan una temporada ilusionante en la Liga F con el objetivo de consolidarse en la categoría. Además, este enfrentamiento servirá para conocer a las caras nuevas de la plantilla y la evolución de un bloque que ilusiona a la afición.

Las jugadoras que han ascendido al primer equipo en la pretemporada / X: Valencia CF

La competición arrancará para el Valencia a finales de agosto con una visita a Vitoria para enfrentarse al Deportivo Alavés, en un partido previsto para los días 29 o 30 de agosto y que todavía está pendiente de horario oficial.

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Con esta cita, el Puchades volverá a vestirse de gala para dar el pistoletazo de salida a un curso en el que la ilusión por el regreso a la primera división vuelve a instalarse en la Ciudad Deportiva de Paterna.