Oficial: dimite el técnico del Newcastle antes del Taronja contra el Valencia CF y ya hay sustituto

Eddie Howe ha presentado su dimisión como entrenador del Newcastle United una semana antes de visitar al Valencia CF en el Trofeo Taronja. El club ha acaeptado y comunicado la decisión del técnico a través de sus redes sociales.

"Podemos anunciar que Eddie Howe ha informado al club de su decisión de dimitir como entrenador principal. El club ha aceptado la decisión de Eddie y le gustaría agradecerle su extraordinaria contribución. Por esas mágicas noches de la Champions League. Por la inolvidable victoria de la Carabao Cup. Por hacernos creer de nuevo. Por todo. Gracias", decía el comunicado oficial del club.

La salida del entrenador se produce en un verano especialmente agitado para las 'Urracas', marcado por importantes movimientos en el mercado. A las ya confirmadas marchas de Anthony Gordon al FC Barcelona y Sandro Tonali al Tottenham, podría sumarse en los próximos días la de Bruno Guimarães, quien figura en la órbita del Arsenal.

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Su sustituto

El Newcastle pagará 11 millones de euros al Al Ahli por el fichaje de Matthias Jaissle. Tal y como informaba Fabrizio Romano, Jaissle firmará hasta junio de 2030. Llegará el sábado para ser presentado como el nuevo entrenador principal de NUFC.