Valencia CF-Stoke City: horario y dónde ver por televisión y online

Tras la victoria del Valencia CF en el amistoso de entrenamiento ante el Derby Country, el conjunto valenciano disputa ahora ante el Stoke City, en el Bet 365 Stadium de Stoke-on-Trent, un nuevo encuentro en Inglaterra antes de regresar de nuevo a València y poner punto y final a este segundo stage de pretemporada. Restan algo menos de tres semanas para que el Valencia CF empiece su andadura en LaLiga y todavía queda mucho trabajo por delante.

Este nuevo choque, que se disputa este sábado 1 de agosto, sí se podrá ver en televisión, algo que permitirá a los seguidores valencianistas comprobar cómo va la evolución de los hombres de Carlos Corberán y sobre todo conocer el rendimiento de las nuevas incorporaciones cuando apenas restarán 22 días para el debut esta temporada en LaLiga en Mestalla frente al Celta de Vigo.

La derrota ante el Castellón en Paterna es la única nota negativa en cuanto a resultados de la pretemporada para el conjunto de Corberán, que poco a poco va asentando su once tipo, a falta de posibles incorporaciones, en estas semanas de preparación. El club, sin embargo, todavía no ha solventado los graves problemas que tiene el equipo, fundamentalmente en el once titular, que requiere de su salto de calidad para plantearse luchar por entrar en competición europea.

Horario y dónde ver el partido

El choque ante el Stoke City se disputará este sábado 1 de agosto a las 19:30 horas en el Bet 365 Stadium de Stoke-on-Trent con las cámaras de À Punt en directo, que ha vuelto a ser este pretemporada la televisión oficial del Valencia CF. Radiotelevisión Valenciana ha preparado una cobertura especial para estos duelos que contarán con el ex capitán del Valencia CF Fernando Gómez Colomer como comentarista de excepción. También puedes seguir los comentarios del partido a través de la web de Superdeporte.

Acabará en Paterna y sigue buscando un amistoso

Tras concluir esta segunda concentración, la expedición regresará a la Ciudad Deportiva de Paterna para afrontar la última fase de la pretemporada antes del comienzo de LaLiga. El encuentro ante el Stoke City será el penúltimo partido de pretemporada, al menos así de momento está previsto aunque el club trabaja para buscar un nuevo encuentro ya que se partido de la jornada 1 de LaLiga se ha retrasado tras la petición de Betis. El siguiente amistoso es ya ante la afición valencianista en Mestalla, en el Trofeu Taronja.

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