El futuro de Danjuma tras marcar frente al Stoke City: "De momento soy jugador del Valencia CF"
El holandés tiene la mente en Mestalla, asegurando que "esta temporada puede ser muy buena para todos", pese a que sea uno de los nombres del mercado
De seguir como valencianista, se postula como delantero después de ver portería en tres ocasiones durante los últimos 2 amistosos: "Es una posición donde me siento cómodo"
Quién sabe si en las botas de Danjuma está el gol del Valencia CF. Nadie lo puede averiguar, pero el holandés está dando argumentos para que Carlos Corberán lo considere como una pieza aprovechable partiendo como delantero. Tras su doblete contra el Derby County, el holandés volvió a ver portería en el empate ante el Stoke City. Atacó el área pequeña y, en boca de gol, puso por delante a su equipo en el marcador antes de que el partido se le fuera de las manos a los de Carlos Corberán.
El '7', atendiendo a los micrófonos de La Grada y Tribuna Deportiva presentes en el Bet365 Stadium, reconoció que "en la primera parte teníamos mucho control. Hemos jugado bien y generado ocasiones para ganar". Es ciero que el gol de Monferrer "ha sido mala suerte", pero considera que "el empate es justo". Una versión notable de Danjuma, con margen y capacidad para progresar partiendo como referencia, emerge en un tramo del mercado donde su futuro en el equipo valencianista está en el aire. Sin embargo, el '7' trabaja con la mente en Mestalla.
Con la mente en Mestalla... ¿y como delantero?
"De momento soy jugador del Valencia. Estoy trabajando aquí. El año pasado fue duro para nosotros porque tenemos más para dar. Esta temporada puede ser muy buena para todos", aseguró a la espera de descifrar dónde se encuentra su próximo desafío. No obstante, si está bajo la elástica del Valencia CF, avisa a Corberán no solo con goles, sino también con palabras. "Mis mejores años fueron de delantero, donde me siento cómodo. Puedo jugar como extremo pero también me siento cómodo como delantero. Jugamos con más espacios pero hay que correr más. Puedo jugar donde me pidan", comentó en los micrófonos de La Grada y Tribuna Deportiva.
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