DIRECTO | Sigue el Valencia CF - Stoke City a través de SUPER

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Los de Carlos Corberán afrontan en el Bet 365 Stadium un nuevo amistoso de pretemporada a partir de las 19:30
Tras la victoria del Valencia CF en el amistoso de entrenamiento ante el Derby Country, el conjunto valenciano disputa ahora ante el Stoke City, en el Bet 365 Stadium de Stoke-on-Trent, un nuevo encuentro en Inglaterra antes de regresar de nuevo a València y poner punto y final a este segundo stage de pretemporada. Restan algo menos de tres semanas para que el Valencia CF empiece su andadura en LaLiga y todavía queda mucho trabajo por delante.
El choque ante el Stoke City se disputará este sábado 1 de agosto a las 19:30 horas en el Bet 365 Stadium de Stoke-on-Trent con las cámaras de À Punt en directo, que ha vuelto a ser este pretemporada la televisión oficial del Valencia CF. Radiotelevisión Valenciana ha preparado una cobertura especial para estos duelos que contarán con el ex capitán del Valencia CF Fernando Gómez Colomer como comentarista de excepción. También puedes seguir los comentarios del partido a través de la web de Superdeporte.
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