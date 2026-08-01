Lucas Núñez arranca con buen pie su andadura en la SD Eibar
El centrocampista perteneciente al Valencia CF dio una asistencia en su primera toma de contacto con los armeros
La cesión de Lucas Núñez del Valencia CF a la SD Eibar empieza con buenas sensaciones. El centrocampista aterrizó hace apenas dos días en el club armero y, en su primera toma de contacto con sus compañeros en un partido amistoso ante el Arenas de Getxo, dejó pinceladas de una calidad técnica que se vio reflejada, a las primeras de cambio, en una asistencia.
Jokin Aranbarri no alineó al valencianista a las primeras de cambio, pero entró en el 30' para, cinco minutos después, filtrar un pase entre una maraña de piernas visitantes y habilitar a un Pejiño que hizo el resto: control y vaselina por encima del guardameta para ponerla en el fondo de las mallas.
Objetivo: crecer en Ipurúa
Golazo de un Eibar que empieza a carburar de cara a su objetivo de pelear por el ascenso a Primera División, junto a un Lucas Núñez que quiere vivir en Ipurúa una experiencia llena de crecimiento y desarrollo con tal de volver a Mestalla con plenas garantías.
- 31-J: Día clave en el futuro de Javi Guerra en el Valencia CF
- Stoke City - Valencia CF: Dimitrievski entra en acción en la portería
- Sospechas por la operación '70 millones' del Real Madrid con Gonzalo García y el Fulham
- Valencia CF-Stoke City: horario y dónde ver por televisión y online
- Oficial: el Levante vende a Carlos Espí al Real Madrid
- Así está la situación de Alberto Marí en el Valencia CF
- Sergi Roberto, de 34 años, ocasión libre para el lateral derecho y el medio
- La intrahistoria del traspaso de Carlos Espí al Real Madrid: seis días de operación y pacto silencioso entre clubes