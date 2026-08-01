Oficial: el nuevo equipo del ex del Valencia CF Yellu Santiago
El mediocentro recala en el CS Marítimo, equipo de primera división
Compartirá vestuario con Alfonso Pastor y Martín Tejón
Yellu Santigo ya tiene nuevo equipo, el CS Marítimo. Tras su marcha del Getafe, el cartagenero, puso rumbo a Italia, pero sin cuajar en el Hellas Verona donde disputó tan solo cuatro encuentros. En esa misma temporada, se fue cedido al Arouca jugando cinco partidos.
Ahora, comienza una nueva andadura, de nuevo en Portugal, pero esta vez en el CS Marítimo, equipo de primera división. El futbolista va a compartir equipo con el ex portero del Levante, Alfonso Pastor, lleva una temporada en el club y solo ha podido disputar un partido. Además, allí está el extremo ex valencianista, Martín Tejón, en este caso, él si que ha tenido protagonismo, ya que ha podido jugar 33 partidos, anotado cinco goles y dado seis asistencias.
Trayectoria Yellu Santiago
Comenzó su andadura deportiva en las categorías inferiores del Valencia para después debutar con el primer equipo. Con tan solo 18 años se marchó rumbo al Getafe con Bordalás que le dio la oportunidad de debutar en primera división.
La realidad es que no tuvo regularidad en los dos años que estuvo, pero se curtió como jugador y cogió experiencia con su corta edad. En la temporada 23/24, jugó 14 partidos y anotó un gol. Después en la siguente campaña, pudo aparecer en 23 ocasiones.
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