Piedra de 'Stoke' para el Valencia CF en Inglaterra: los planes de Corberán

El Valencia CF entra en la recta final de la pretemporada. El equipo disputa esta tarde a partir de las 19:30 horas un exigente partido amistoso contra el Stoke City de la Championship en el Bet365 Stadium. El conjunto inglés, que el próximo sábado ya juega competición oficial en la EFL Cup, es una buena piedra de toque para calibrar el nivel del Valencia a tres semanas del debut oficial en LaLiga contra el Celta de Vigo en Mestalla. Cada vez queda menos de margen y los de Carlos Corberán están obligados a comenzar el curso 26/27 con buen pie para evitar las primeras vueltas desastrosas de los últimos años.

El Valencia se toma en serio este partido que servirá de presentación para el equipo británico ante su público. La prueba es que la idea de Corberán es dar continuidad a un bloque titular y no hacer dos onces como durante los primeros compromisos del verano. El plan del técnico es dar más de 45 minutos a algunos jugadores llamados a ser importantes en el inicio liguero. El objetivo es que vayan cogiendo ritmo de competición de cara al estreno contra el Celta.

La hora de Dimitrievski

Uno de los nombres propios del amistoso será Stole Dimitrievski. La idea de Carlos Corberán es alinear por primera vez bajo palos al internacional normacedonio, llamado a ser el portero titular y uno de los pilares del nuevo equipo 26/27 después de su espectacular segunda vuelta de la temporada pasada y su merecida renovación hasta junio de 2028. De momento, solo Vicent Abril y Cristian Rivero han participado en los primeros test de verano. El Stoke City-Valencia CF es su momento para volver a mandar en la portería.

Precaución con Pepelu

Corberán también cuenta con Mouctar Diakhaby, salido de lesión, a pesar de que lleva toda la pretemporada controlando sus cargas de trabajo y no ha completado todos los entrenamientos en Inglaterra. Quien está previsto que no participe por precaución es Pepelu. El mediocentro arrastra molestias de un golpe que se produjo en el partido contra el CD Castellón y la idea es evitar cualquier tipo de contratiempo en forma de recaída. Lo importante es el Celta.

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Once titular probable

Con todo ello, el once inicial más probable sería el formado por Dimitrievski bajo palos, una defensa de cuatro formada por Gamón, César Tárrega, De Haas y Gayà, Guido de pivote, Javi Guerra de '10' y o bien Ugrinic o Dieng en la posición de '8'. Las bandas parecen claras para Rioja en derecha y Sato en izquierda. En punta de ataque se abre el abanico: Hugo Duro, Umar Sadiq o Danjuma, bigoleador del último encuentro contra el Derby Country.