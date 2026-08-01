Samu Castillejo explota en redes tras la invasión en Ceuta: 'Iros a tomar por culo'

La llegada masiva de personas procedentes de Marruecos a Ceuta y Melilla durante los últimos días ha provocado una de las mayores crisis migratorias registradas en ambas ciudades autónomas en los últimos años. La elevada presión en los pasos fronterizos ha obligado a reforzar los dispositivos de seguridad, ampliar la atención humanitaria y adoptar medidas extraordinarias para gestionar la situación. Mientras las administraciones trabajan para responder a la emergencia y coordinarse con Marruecos, el episodio ha reabierto el debate político sobre el control de las fronteras, la política migratoria y la capacidad de respuesta de las instituciones, generando numerosas reacciones tanto en el ámbito político como en las redes sociales.

Samu Castillejo carga contra la gestión del Gobierno

Entre las voces que han mostrado públicamente su opinión se encuentra el exfutbolista del Valencia CF, Samu Castillejo. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el jugador expresó su malestar por la gestión de la situación y comparó la entrada masiva de migrantes con las dificultades administrativas que, según relata, afrontan algunos ciudadanos españoles y extranjeros que intentan regularizar determinados trámites.

Comunicado de Samu Castillejo / Instagram

Castillejo escribió: "Después va un ESPAÑOL con muchos años cotizados y MILLONES de euros aportados al sistema e intenta ponerle una vacuna a su hijo, nacido en Italia, que todavía no tiene DNI español, y le ponen un sinfín de trabas porque aún no figura como español en el sistema. O intenta regularizar la situación de una persona que ha huido de su país, que quiere trabajar y sacar adelante a su familia, y se encuentra con una interminable lista de requisitos y obstáculos administrativos. ANDA E IROS A TOMAR POR CULO".

Un mensaje que aviva el debate en redes sociales

La publicación del exjugador del Valencia CF no tardó en difundirse entre los usuarios de las redes sociales, donde generó opiniones enfrentadas. Mientras algunos respaldaron su crítica a la burocracia y a la gestión política de la crisis migratoria, otros cuestionaron la comparación realizada y defendieron que los procesos de control fronterizo y los trámites administrativos responden a procedimientos distintos.

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Samu Castillejo durante su presentación con el Valencia / Francisco Calabuig

En cualquier caso, sus declaraciones se han sumado al intenso debate público que ha surgido a raíz de la situación vivida en Ceuta y Melilla y de las decisiones adoptadas por las autoridades para hacer frente a la crisis.