Stoke City FC: el recuerdo (muy lejano) del Valencia CF europeo

El Valencia CF afronta hoy una nueva prueba de preparación frente al Stoke City en el Bet365 Stadium. Será el quinto compromiso de la pretemporada para el equipo de Carlos Corberán, que sigue buscando sensaciones antes del inicio oficial del curso. Sin embargo, más allá del carácter amistoso del encuentro, la visita al estadio inglés inevitablemente invita a mirar al pasado. Hace algo más de una década, el Valencia acudía a este mismo escenario para disputar una eliminatoria de la Europa League, reflejo de una época en la que el club era un habitual de las competiciones continentales y aspiraba a llegar lejos en ellas.

Un triunfo de prestigio en un campo siempre incómodo

En febrero de 2012, el Valencia de Unai Emery visitó al Stoke City en la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League. El conjunto inglés representaba uno de los rivales más incómodos del torneo por su fútbol directo, su poderío físico y las interminables acciones a balón parado lideradas por Rory Delap. Tras resistir el empuje inicial de los locales, el Valencia fue creciendo con el paso de los minutos hasta encontrar el premio gracias a un espectacular disparo de Mehmet Topal desde la frontal del área que significó el 0-1 definitivo. Además de encarrilar la eliminatoria, aquella victoria puso fin a una larga sequía de triunfos valencianistas en Inglaterra.

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Mestalla confirmó el pase a octavos

La vuelta, disputada en Mestalla, tuvo poca historia. El Valencia administró la ventaja conseguida en la ida y terminó certificando la clasificación con un triunfo por 1-0 gracias a un tanto de Jonas tras una buena asistencia de Pablo Hernández. No fue un partido brillante, pero sí muy serio, suficiente para eliminar a un Stoke City que apenas encontró recursos cuando su juego físico dejó de surtir efecto. Aquella clasificación permitió al conjunto de Emery acceder a los octavos de final de la competición y prolongar una etapa en la que el Valencia era un fijo en Europa. Hoy, el regreso al Bet365 Stadium tiene un significado muy distinto, aunque sirve para recordar un tiempo que el valencianismo sigue contemplando con cierta nostalgia.