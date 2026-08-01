Stoke City FC: así es el último rival del Valencia CF en Inglaterra

El Valencia CF pone este sábado el punto final a su concentración en Inglaterra con una prueba exigente ante el Stoke City, un histórico del fútbol inglés que milita en la Championship y que servirá como último examen para los de Carlos Corberán antes de regresar a Paterna. El encuentro se disputará en el Bet365 Stadium y supondrá el quinto amistoso de la pretemporada valencianista.

Tras superar al Derby County en el anterior compromiso de la gira inglesa gracias al doblete de Danjuma, el conjunto blanquinegro busca seguir creciendo en sensaciones y afianzar los conceptos trabajados durante la semana en St. George’s Park.

Un histórico inglés que busca volver a la élite

Aunque actualmente compite en la Championship, el Stoke City es uno de los clubes con más tradición del fútbol inglés. Fundado en 1863, está considerado como uno de los equipos más antiguos del mundo y llegó a asentarse durante una década en la Premier League, donde se ganó una reputación de conjunto incómodo y competitivo.

Sin embargo, desde su descenso en 2018 no ha logrado regresar a la máxima categoría. En los últimos años ha alternado temporadas discretas en la segunda división inglesa, lejos de las posiciones de ascenso, pese al respaldo económico de una propiedad fuerte y una afición que sigue respondiendo en el Bet365 Stadium.

El choque ante el Valencia también tiene un carácter especial para los locales, ya que forma parte de su puesta de largo ante su afición antes del inicio oficial de la temporada inglesa.

El Stoke City la temporada pasada / Stoke City FC

Un rival físico para medir al Valencia de Corberán

Más allá del resultado, el partido supondrá una buena piedra de toque para el Valencia. La Championship es una competición conocida por su intensidad, ritmo alto y exigencia física, características que suelen trasladarse también a los amistosos de verano.

El Valencia CF sigue trabajando en las instalaciones de St. George's Park en Birmingham / Valencia CF

Corberán aprovechará el encuentro para seguir repartiendo minutos y comprobar el estado de una plantilla que todavía está en construcción. El técnico ya dejó ver ante el Derby County una mezcla de jugadores del primer equipo y jóvenes de la cantera, una fórmula que podría repetirse frente al Stoke.

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Será, además, el cierre de una gira inglesa que el cuerpo técnico considera clave para elevar el nivel competitivo del grupo antes de afrontar la recta final de la pretemporada, que culminará con el Trofeu Taronja en Mestalla el próximo sábado 8 de agosto frente al Newcastle.