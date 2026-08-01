FINAL | Un Valencia CF de más a menos no pasa del empate ante el Stoke City (1-1)

Tras la victoria del Valencia CF en el amistoso de entrenamiento ante el Derby Country, el conjunto valenciano disputa ahora ante el Stoke City, en el Bet 365 Stadium de Stoke-on-Trent, un nuevo encuentro en Inglaterra antes de regresar de nuevo a València y poner punto y final a este segundo stage de pretemporada. Restan algo menos de tres semanas para que el Valencia CF empiece su andadura en LaLiga y todavía queda mucho trabajo por delante.

El choque ante el Stoke City se disputará este sábado 1 de agosto a las 19:30 horas en el Bet 365 Stadium de Stoke-on-Trent con las cámaras de À Punt en directo, que ha vuelto a ser este pretemporada la televisión oficial del Valencia CF. Radiotelevisión Valenciana ha preparado una cobertura especial para estos duelos que contarán con el ex capitán del Valencia CF Fernando Gómez Colomer como comentarista de excepción. También puedes seguir los comentarios del partido a través de la web de Superdeporte.

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90+1 | ¡FINAL DEL PARTIDO! El Valencia CF va de más a menos y se termina conformando con un empate contra el Stoke City. Danjuma marcó para los valencianistas y Monferrer tuvo la mala suerte de marcar en propia en su intento de despejar un centro lateral (1-1). Próximo partido de pretemporada: el sábado 8 ante el Newcastle en Mestalla, correspondiente al Trofeu Taronja.

90' | Almeida se topa con Johansson! Gran disparo del portugués que repele el arquero del Stoke.

89' | Últimos minutos y el Valencia CF, atascado en el centro del campo, no da atisbos de peligro (1-1).

82' | Lawal impacta en boca de gol un centro desde la esquina que se marcha alto. El Stoke City se niega a entregar las armas (1-1).

80' | El Valencia iguala fuerzas sobre el terreno de juego y reduce el dominio del Stoke City (1-1).

73' | Dani Raba reclama penalti dentro del área por un pisotón de Yawal, pero el colegiado no indica la pena máxima (1-1).

69' | Aprieta el equipo inglés: remate envenenado de Rigo que no entra por poco (1-1).

67' | Remate con la testa de Manhoef que se marcha fuera (1-1).