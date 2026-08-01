El Valencia CF se queda a medias contra el Stoke City: hay que fichar y mejorar

El Valencia CF pone fin a su 'stage' en Inglaterra con un empate (1-1) contra el Stoke City en el Bet365 Stadium. Los de Corberán se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Danjuma en una primera parte más que correcta, sin embargo el equipo se fue diluyendo en la segunda parte hasta encajar el empate en un desafortunado gol en propia puerta del joven Monferrer. Más allá del resultado, el partido deja algunas lecturas interesantes. Corberán define cada vez más su once titular de cara al debut oficial en LaLiga contra el Celta y vuelve de tierras británicas con Danjuma convertido en su '9' y con la necesidad de avanzar en el juego y en el mercado. Todavía queda mucho trabajo por delante en agosto en el césped y en los despachos. Hay que fichar y mejorar. Es la única forma de no condenarse a sufrir otra temporada más.

Solo hubo que esperar un minuto para darse cuenta de la importancia de fichar un lateral derecho contrastado para no echar a los leones a los canteranos partido tras partido. Thomas se plantó solo delante de Dimitrievski después de ganarle la espalda a Monferrer, el joven elegido por Corberán para tapar el agujero en el carril del '2'. Por suerte no acabó en gol. La misma que no le acompañó en la segunda parte con un autogol en su intento de despejar un balón que nunca debió ser colgado al área pequeña. Una acción demasiado cruel con todos los focos apuntando al problema del lateral derecho. Pero el canterano no tiene la culpa de nada. Tanto Monferrer como Gamón tienen mucha proyección y ayudarán hasta donde puedan. Hay que ayudarlos. No señalarlos.

Guido y Monferrer en el Stoke City - Valencia CF / VCF

Solo hubo que esperar un minuto también para que Dimitrievski demostrara por qué es uno de los pilares de este equipo. Primer partido, primer minuto y primer mano a mano salvado. Eso sí, con ayuda de un más que inocente Thomas. La portería está en las mejores manos. Como en su brillante segunda vuelta de la temporada pasada. Igual de importante o más para el equipo tiene que ser Javi Guerra. El de Gilet es determinante en esa posición de '10' que le permite bajar a la base para ayudar en la salida de balón o llegar al área rival con veneno. Así llegó el primer gol del Valencia al Stoke City. Maniobra de muchos millones (60 como su nueva cláusula) dentro del área, pase atrás y gol de Danjuma.

Sí, de Danjuma. El neerlandés respondió a la confianza de Corberán y volvió a ser decisivo como delantero centro por delante de Hugo Duro y Umar Sadiq. El técnico apostó por Danjuma de inicio después de su doblete contra el Derby County y funcionó. Por increíble que parezca, Corberán regresa de Inglaterra con un 'nuevo 9'. Nadie duda de sus condiciones. Si Danjuma está enchufado es titular de largo en este Valencia y en este 'stage' lo ha estado. Arnaut se ha reivindicado y ha hablado en el campo: quiere quedarse. Así, sí.

La primera parte en tierras británicas dejó más conclusiones positivas como la conexión entre Tárrega y De Haas, consolidados como pareja titular de centrales, o la forma en la que se compenetraron y complementaron Guido, Ugrinic y el propio Javi Guerra en el centro del campo. El equipo da la sensación de tener una columna vertebral definida y eso es algo que se echó mucho de menos en la primera vuelta de la temporada pasada: Dimitrievski, Tárrega, De Haas y Guido siguieron juntos tras el descanso. No parecía casualidad. El equipo necesita crecer desde ellos.

Segunda parte a la baja

Uno de los objetivos de Corberán contra el Stoke City es que sus jugadores titulares jugaran más de 45 minutos. Y eso es lo que sucedió. El técnico, lejos de cambiar todo el once en el descanso, dio continuidad a sus hombres importantes para que cogieran ritmo de competición de cara al estreno liguero. Solo introdujo tres cambios: Hugo Duro, Otorbi y Raba. Por cierto, el cántabro entró antes al campo que Almeida. Mensaje de Corberán al portugués, a quien el club busca salida.

El Valencia se fue desdibujando con el paso de los minutos. Fue el momento en el que aparecieron los fantasmas de la primera vuelta de la temporada pasada. El equipo perdió el control, se tiró atrás y concedió demasiado fácil las primeras ocasiones de peligro al Stoke. Como el autogol de cabeza de Monferrer o el intento de vaselina de Cissé que detuvo Dimitievski. A la hora de partido llegó el carrusell de cambios: Gamón, Jesús Vázquez, Dieng y Almeida devolvieron al equipo algo de frescura, pero poco más. De fútbol, nada. A falta de veinte minutos, De Haas pidió el cambio y entró en su lugar el joven Iker Córdoba. Wanjala (Tárrega) y Mayol (Guido) tuvieron el premio final. El amistoso acabó con tangana otra vez. Esta vez tras un rifirrafe con Jesús. La realidad es que el partido hacía muchos minutos que había acabado. Hay que fichar y mejorar. No queda otra.

JAVI GUERRA EN EL STOKE CITY - VALENCIA CF / VCF

FICHA TÉCNICA

1. STOKE CITY FC: Johansson, Wilmot, Lawal, Graham (Gibson, 83’), Bocat, Seko (Soumaré, 76’), Ingelsson, Manhoef, Rigo (Junho, 76’), Thomas y Cisse.

1. VALENCIA CF: Dimitrievski, Monferrer (Gamón, 60’), Tárrega (Wanjala, 85’), De Haas (I. Córdoba, 46’), Gayà © (J. Vázquez, 60’), Guido (Mayol, 85’), Ugrinic (Dieng, 60’), L. Rioja (Otorbi, 46’), Ryunosuke, (Hugo Duro, 46’), Javi Guerra (Raba, 46’) y Danjuma (A. Almeida, 60’).

GOLES: Danjuma, 12’ (0-1); Monferrer p.p, 54’ (1-1).

ÁRBITRO: Tom Reeves. Amonestó a Jesús Vázquez y a Lawal.

Noticias relacionadas

Partido amistoso de la pretemporada 26-27, disputado en el Bet 365 Stadium.