El Valencia ya tiene rival para el amistoso entre el Taronja y el Celta en LaLiga

El Valencia CF ya tiene prácticamente cerrada la pieza que le faltaba para completar su calendario de preparación. Tras el aplazamiento del encuentro de la primera jornada de LALIGA frente al Real Betis, el club se vio obligado a buscar una alternativa que evitara un largo parón competitivo antes del debut ante el Celta. Según ha adelantado La Grada, el elegido será el Raja Club Athletic de Casablanca, un rival de prestigio que permitirá al equipo de Carlos Corberán mantener el ritmo de competición en la recta final de la pretemporada.

El cambio en el calendario dejó al Valencia con un problema evidente. Después del Trofeu Taronja, previsto para el 8 de agosto, el equipo iba a encadenar casi dos semanas sin disputar ningún partido antes de recibir al Celta en Mestalla. El cuerpo técnico entendía que una espera tan prolongada no era la mejor manera de afrontar el inicio del campeonato, por lo que el club aceleró las gestiones para cerrar un amistoso durante el fin de semana del 15 o 16 de agosto.

La necesidad de evitar un parón antes del debut liguero

La modificación del calendario ha obligado al Valencia a rehacer parte de su planificación estival. El aplazamiento del duelo frente al Real Betis no solo reduce la carga de partidos en el arranque del campeonato, sino que también rompe la progresión competitiva diseñada por el cuerpo técnico.

El Valencia CF se mide este sábado al Stoke City en un nuevo amistoso de pretemporada. / Valencia CF

La intención era que la plantilla llegara al estreno de LALIGA con el máximo número de minutos posible, ajustando mecanismos y aumentando la intensidad de forma gradual. De hecho, una vez comience la competición, el calendario volverá a comprimirse con varios encuentros en pocos días, por lo que el club considera prioritario que el equipo llegue plenamente preparado al choque frente al Celta.

El Raja, un histórico del continente africano

El rival elegido reúne todos los ingredientes para convertirse en una prueba de exigencia. El Raja Club Athletic de Casablanca forma parte de la élite del fútbol africano desde hace décadas y es una de las entidades con mayor peso histórico de Marruecos.

Fundado en 1949, el conjunto de Casablanca ha construido un palmarés de referencia gracias a sus tres títulos de la Liga de Campeones de la CAF y a un total de seis trofeos internacionales. Su nombre también dio la vuelta al mundo en 2013, cuando protagonizó una de las grandes sorpresas del Mundial de Clubes al eliminar al Atlético Mineiro de Ronaldinho y alcanzar la final del torneo, en la que únicamente cedió ante el Bayern de Múnich.

Además de su trayectoria, el Raja llega tras firmar una temporada competitiva en la Botola Pro. El conjunto marroquí terminó tercero en el campeonato 2025/26 con 56 puntos, un resultado que le permitirá disputar la próxima edición de la Copa Confederación de la CAF.

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Para el Valencia, el amistoso supondrá una oportunidad perfecta para medir su crecimiento antes del estreno liguero. Más allá del resultado, Corberán encontrará en el Raja un adversario con experiencia internacional y un nivel competitivo suficiente para poner a prueba a un equipo que quiere llegar a Mestalla con las mejores sensaciones posibles para recibir al Celta.